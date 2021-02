"Valheim"-Bug supprime les mondes et les jeux enregistrés, vous créez donc une sauvegarde

Joueurs de « Valheim », attention! Un mauvais bug dans le jeu entraîne actuellement la suppression des mondes et des parties sauvegardées. On ne sait toujours pas quand exactement le bogue « World Destroyer », comme l’appelle le développeur IronGate, se produira. Cependant, les développeurs conseillent à tous les joueurs de faire des sauvegardes régulières de leurs mondes et personnages.

Le PDG d’IronGate, Richard Svensson, a publié vendredi le tweet suivant: « Si vous jouez à ‘Valheim’ ce week-end, veuillez faire une sauvegarde de votre monde et de votre personnage. Le bug de World Destroyer est toujours en liberté. » Jusqu’à présent, les développeurs n’ont pas été en mesure de reproduire le bogue.

Cependant, il semble que le bogue se produise plus souvent lorsque le joueur quitte « Valheim » avec la combinaison de touches ALT + F4. Svensson recommande donc de quitter le jeu via le menu.

Voici comment créer une sauvegarde de vos données « Valheim »

Pour être sûr de jouer à « Valheim », vous devriez – au moins tant que le bogue n’a pas été corrigé – faire des sauvegardes régulières de vos données. Tout ce que vous avez à faire est de créer une copie du dossier « Valheim ». Vous pouvez le trouver sous le chemin de fichier suivant: C: Users VOTRE COMPTE UTILISATEUR AppData LocalLow IronGate Valheim. Si vous n’y trouvez pas le dossier AppData, allez dans l’onglet « Affichage » dans les options du dossier et activez l’option « Eléments cachés ». Après cela, le dossier caché devrait apparaître.

Faites ensuite une copie du dossier « Valheim » et placez-le quelque part en dehors du dossier du jeu sur votre disque dur. Si le bogue de World Destroyer se produit à un moment donné, vous copiez simplement la copie du dossier « Valheim » dans le répertoire et votre progression précédente est à nouveau là.

Même sans sauvegarde, il y a de l’espoir que les parties sauvegardées seront détruites

Êtes-vous affecté par le bogue et n’avez pas créé de sauvegarde auparavant? Avec un peu de chance, votre progression ne sera pas complètement perdue. Accédez au chemin du fichier déjà mentionné dans le dossier « Valheim » et recherchez les fichiers avec l’extension .db.old et .fwl.old Chercher. Si vous trouvez des fichiers avec cette extension, vous supprimez «ancien» du nom de fichier à l’aide de la fonction «Renommer». Cela restaurera les anciens fichiers. Cependant, ces données de sauvegarde peuvent être assez obsolètes, ce qui est toujours mieux que de partir de zéro.