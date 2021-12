« The Witcher » Saison 2 EN LIGNE : comment et à quelle heure voir les nouveaux chapitres

Comme indiqué lors de la deuxième saison de « Le sorceleur”, L’aventure de Geralt ne fait donc que commencer, par conséquent, dans les huit nouveaux épisodes de la série Netflix basée sur la saga Andrzej Sapkowski, l’histoire de Geralt de Rivia, Ciri et Yennefer deviendra plus intense.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la saison 2 de « The Witcher »

Le deuxième volet de la fiction avec Henri Cavill, Freya allan Oui Anya Chalotra le tournage a débuté mi-février 2020 à Londres (Royaume-Uni). Plus tard, il répéterait les scènes de la première saison, des pays de l’Europe de l’Est, y compris la Pologne, et certains de l’Occident. De même, il reprendrait son siège principal à La Palma, une île de l’océan Atlantique appartenant à la Communauté autonome des îles Canaries (Espagne). Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, tout s’est arrêté et n’a pris fin qu’en avril 2021.

En dialogue avec Digital Spy, Lauren Schmidt a annoncé que la prochaine saison de « Le sorceleur« Sera encore plus intense que le premier après avoir collecté et exploité tout ce qui a pu être construit dans le premier lot de chapitres. « Je dirais que la saison 1 a beaucoup à voir avec les blocs de construction. Il s’agit de construire le monde et d’installer ces personnages, de les mettre sur la route et d’abattre ces dominos.« , a déclaré le producteur.

PLUS D’INFORMATIONS: Tout sur « The Witcher: Blood Origin », le spin-off de la série Netflix

Geralt devra entraîner Ciri dans la deuxième saison de « The Witcher » (Photo: Netflix)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 2 « THE WITCHER » ?

Les huit épisodes de la deuxième saison de « Le sorceleur« Sera publié ce vendredi 17 décembre dans Netflix. Aux horaires suivants par pays :

États-Unis : 00h01. (Heure du Pacifique) 03h01. (Heure de l’Est)

Mexique : 2 h 00.

El Salvador et Costa Rica : 3h00.

Pérou, Colombie, Chili et Panama : 4 h 00.

Argentine, Brésil, Uruguay, Bolivie et Venezuela : 5h00.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « THE WITCHER » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix, dans le deuxième volet, convaincu que Yennefer est mort à la bataille du mont Sodden, « Geralt de Rivia emmène la princesse Ciri dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse, sa maison d’enfance appelée Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux en elle.”.

Comme la première saison de « Le sorceleur« Était basé en partie sur la collection d’histoires de » The Last Wish « et » L’épée du destin « , qui précèdent l’histoire principale de Sapkowski, le deuxième volet devrait adapter le reste de » Blood of Elves « ( » Le sang de les elfes « ). Pour le moment, on sait qu’il sera adapté ‘A Grain of Truth’, la courte aventure de Geralt dans laquelle il rencontre un homme nommé Nivellen transformé en bête par une malédiction.