El Comandante Fort: à quelle heure et où voir la série Ricardo Fort

La série de Ricardo Fort arrive cette semaine en streaming et ici nous vous dirons tout ce que vous devez savoir. Où et à quelle heure El Comandante sera-t-il disponible ?

Fort Ricardo Il est devenu l’une des célébrités argentines les plus importantes en peu de temps et après sa mort en 2013, sa figure a continué à s’exalter sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi dix ans après sa perte physique vient la série documentaire Commandant fortoù nous pouvons nous immerger dans sa vie privée et celle de sa famille d’un côté jamais vu auparavant.

« Composé de 4 épisodes tournés dans différents endroits des villes de Buenos Aires et de Miami, « El Comandante Fort » suit l’histoire de l’origine, de l’ascension vers la gloire et de la mort subite de Ricardo Fort, milliardaire héritier de l’un des plus grands empires du chocolat au monde. . le plus important d’Argentine. Au cours des années 2000, Fort atteint la notoriété médiatique dont il rêvait tant, conquérant le public de son pays avec son style de vie excentrique et son attitude irrévérencieuse »anticipe son synopsis officiel.

+Où et à quelle heure a lieu la première d’El Comandante Fort ?

la série documentaire Commandant fort qui dépeindra la vie de l’homme d’affaires ouvre mercredi prochain 25 janvier et il peut être vu via le service de streaming Étoile+. Le calendrier prévu pour l’Amérique latine est le suivant : 02h00 du Mexique, du Salvador et du Guatemala; 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Équateur; 04h00 du Venezuela et de la Bolivie; et les 05h00 depuis l’Argentine, le Chili, l’Uruguay et le Brésil.

Comme prévu, nous aurons des réponses sur qui c’était et d’où ça venait Fort Ricardo, au-delà de la connaissance qu’il a hérité d’une fortune récoltée pendant des décennies dans une chocolaterie familiale traditionnelle et de l’argent utilisé pour investir en sa personne jusqu’à ce qu’il devienne célèbre. On verra aussi son côté plus humain qui transcende la figure médiatique et révèle la personne derrière le personnage avec des histoires intimes marquées par des conflits familiaux et une bagarre autour de sa sexualité.

En plus d’images inédites, nous aurons des témoignages exclusifs de leurs enfants, Marthe et Philippeson frère Eduardo et Gustavo Martínezet des actions de Moria Casán, Graciela Alfano, Marcelo Polino, José María Muscari et Santiago Artemisentre autres. Commandant fortcréé par Patricio Álvarez Casado, atteindra Étoile+ Est 25 janvierréalisé par le showrunner, Marcelo Burgos, Federico Luis Tachella, Nicolás Goldbart et Azul Lombardía.

