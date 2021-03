« Il ne faut pas normaliser de parler des gens de cette façon. »

Madison Beer a parlé de sa relation avec TikTok et de la façon dont elle reçoit souvent des menaces de mort sur l’application vidéo.

S’adressant à Zach Sang la semaine dernière (27 février), Madison a expliqué: « J’ai rejoint TikTok et j’ai été immédiatement accueillie avec une telle abondance d’amour et de soutien. J’étais si excitée et si heureuse. Et puis, ça a changé. » Elle a poursuivi: « Je ne pouvais même pas ouvrir TikTok parce que chaque vidéo était une autre personne qui me déchirait en lambeaux et c’était si dur et si mauvais. »

Maintenant, Madison a parlé franchement de la menace de mort sur TikTok et de la façon dont cela affecte sa santé mentale.



Madison Beer parle de recevoir des menaces de mort sur TikTok. Image: Rich Fury / Getty Images pour MTV, @madisonbeer via TikTok

Aujourd’hui (4 mars), Madison a tweeté: « s’il vous plaît réfléchissez avant de parler et soyez intentionnel avec vos mots … s’il vous plaît ». Un fan a ensuite répondu: « déversement » et Madison a répondu: « non, j’ai juste ouvert le tik tok pour la première fois depuis un moment et j’ai vu une vidéo de moi-même et dans les commentaires, j’étais traînée de manière si dégoûtante … comme dire que je devrais me tuer n merde. c’est juste trop. «

Madison a également tweeté: « C’est tellement agressif et voir à quel point les gens peuvent être sans cœur est quelque chose auquel je ne m’habituerai jamais et je parlerai toujours parce qu’il ne devrait pas être normalisé de parler des gens de cette façon, je suis désolé. »

Quelqu’un a également demandé si Madison allait bien et elle a tweeté: « Je vais bien. Blessé et attristé un peu. Mais ça ira, s’il vous plaît, si vous lisez ceci, soyez attentif à ce que vous dites sur les gens. La vie est trop court pour être si imprudent avec vos mots. «

Elle a poursuivi en écrivant: « Et ce n’est pas moi qui suis dramatique ou exagéré. Je suis sur Internet depuis plus de 10 ans. Vous ne vous y habituez pas. Et cela ne devrait pas être quelque chose que vous devez faire. «

s’il vous plaît, réfléchissez avant de parler et soyez intentionnel avec vos mots …….. s’il vous plaît – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

tw // nah j’ai juste ouvert tik tok pour la première fois depuis un peu et j’ai vu une vidéo de moi-même et dans les commentaires, j’étais traîné si dégoûtant … comme dire que je devrais me tuer n merde 🤍 c’est juste trop et voir comment certaines personnes se conduisent eux-mêmes sur Internet me rendent très triste https://t.co/geaiNHzwnI – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

c’est tellement agressif et voir à quel point les gens peuvent être sans cœur est quelque chose auquel je ne m’habituerai jamais et je parlerai toujours parce qu’il ne devrait pas être normalisé de parler des gens de cette façon, je suis désolé https://t.co/ NqA8eL3RLY – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

et ce n’est pas moi qui suis dramatique ou exagéré. Je suis sur Internet depuis plus de 10 ans. vous ne vous y habituez pas. et cela ne devrait pas être quelque chose que vous devez. https://t.co/Zrnr1ns7ak – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

!!!! J’ai l’impression (eh bien, j’espère) qu’un jour, dans le futur, nous allons regarder en arrière en tant que société et être comme quoi? Merde. pourquoi était-il normal / raisonnable de traiter les gens de cette façon ??? pourquoi était-ce même autorisé ?????? idk man https://t.co/cwnCEuxPsj – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

les gens disent toujours ignorer la haine et ne pas interagir, mais c’est pourquoi je le fais. J’ai peu de temps sur cette planète comme nous le faisons tous et j’espère avoir un impact d’une manière ou d’une autre. si une personne de moins n’appuie pas sur envoyer un commentaire haineux, ça va. https://t.co/KELeDv77cX – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

triste ! J’espère que cela changera un jour, je vous aime les gars et je vous remercie tous d’être si réceptifs et compréhensifs à ce sujet. cela signifie beaucoup pour moi. la gentillesse est belle;) rappelez-vous https://t.co/xsTKhdkQdX – bière madison (@madisonbeer) 4 mars 2021

Suite aux tweets de Madison, les fans se sont précipités pour la soutenir et lui envoyer leur amour sur Twitter. Madison les a depuis remerciés. tweeting: « Votre affirmation me donne le courage de parler quand j’ai juste envie de me cacher. Je vous aime profondément les gars. »

Si vous voyez des menaces de mort ou des commentaires et des vidéos nuisibles sur TikTok, veuillez les signaler en appuyant dessus et en les maintenant. Un menu apparaîtra alors dans lequel vous pouvez cliquer sur rapport et TikTok l’examinera.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂