La chef Rachel révèle pourquoi elle est la première chef «  sous le pont  » à ne pas paniquer à cause des demandes végétaliennes et sans gluten

Pour la première fois en Sous le pont histoire, la série présente un chef qui non seulement ne panique pas lorsque les clients demandent une cuisine végétalienne ou sans gluten, mais elle l’adore. La chef Rachel Hargrove n’a pas bronché lorsque le premier groupe d’invités exigeants a eu besoin d’options végétaliennes et sans gluten. Son attitude était: apportez-le.

Les téléspectateurs de longue date se préparent toujours à un effondrement du chef chaque fois que le mot «végétalien» ou les exigences alimentaires figurent sur la feuille de préférences. Mais cette nouvelle chef audacieuse de la série était heureuse de s’attaquer aux restrictions alimentaires car elle comprend la demande du point de vue de l’invité.

«J’avais des problèmes de gastro et c’était vraiment grave», a déclaré Hargrove à Showbiz 45Secondes.fr. Elle ne s’en rendait pas compte à l’époque, mais un parasite la rendait malade. En conséquence, elle a plongé la tête la première dans l’étude d’un large éventail de cuisines afin d’atténuer la douleur qu’elle a endurée.

Le chef Rachel explique pourquoi aucune cuisine n’est trop intimidante

Hargrove a étudié les macrobiotiques, un régime pauvre en graisses animales avec un fort accent sur la nutrition à base de plantes. «C’est la raison initiale pour laquelle j’ai initialement [got into a variety of cuisines]», A-t-elle déclaré à propos des problèmes d’estomac.

«J’ai réalisé que les macrobiotiques étaient vraiment bons, mais ce n’était pas soulageant [the actual issue], » elle a continué. «Je ne pouvais tout simplement pas mettre le doigt dessus. Alors je suis allé en Inde et j’ai fini par apprendre l’Ayurvédique [cooking]. »

«Fondé sur un système de médecine hindou, un régime ayurvédique vous demande de manger selon un dosha dominant (type d’énergie)», a déclaré Chrissy Carroll, RD, MPH à Very Well Fit. «Il n’y a pas de justification scientifique pour ce style d’alimentation, mais les experts conviennent que l’accent mis sur les aliments non transformés et une alimentation consciente sont tous deux des plats à emporter précieux.»

Hargrove a finalement trouvé un remède pour traiter le parasite après que ses voyages l’ont emmenée à travers le monde. En conséquence, elle répond sans crainte à toute demande d’invité avec enthousiasme, et son talent se manifeste dans sa nourriture. Les invités ont jailli de la cuisine multinationale qu’elle devait concocter à la volée et Sous le pont les acteurs comme Kate Chastain et Captain Lee Rosbach sont de grands fans.

Travailler avec des caméras « sous le pont » peut être risqué, admet le chef Rachel

Hargrove fléchit déjà ses muscles en tant que première femme chef à dominer un Sous le pont cuisine. Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour qu’elle soit dans la série? Ce n’est un secret pour personne qu’elle et Chastain sont des amis de longue date. Mais Hargrove a hésité à cuisiner devant la caméra. «Ma famille n’était pas de grands partisans de ma participation à une émission de téléréalité», a-t-elle admis. De plus, elle ne pense pas qu’elle était prête jusqu’à présent à faire le spectacle.

Hargrove a déclaré que son petit ami l’avait finalement inspirée à faire un acte de foi et à commander le rôle de chef dans la série. Mais une fois qu’elle a commencé à travailler, Hargrove s’est rendu compte qu’elle n’était pas ravie d’avoir une caméra pour chaque mouvement qu’elle faisait dans la cuisine.

«C’était complètement différent [than regular yachting]», A déclaré Hargrove à propos du travail sur un bateau avec des caméras. Elle adorait l’équipe de production, mais a déclaré qu’une caméra lui mettait plus de pression. «Mais ensuite, ils se tiennent dans certains espaces lorsque vous essayez de travailler», dit-elle. « Et vous êtes comme, ‘Je t’aime mais enlève le f ** k de mon chemin.' »

Elle aimait travailler avec tous les membres de l’équipe, en particulier Rosbach. Mais à qui dit-elle de se «foutre toi-même» dans la bande-annonce de la saison 8? «Je ne peux pas vous dire qui, mais c’est peut-être arrivé ou non parce que la caméra l’a dit», dit-elle en riant.

