Aggretsuko, Netflix: à quand la première de la cinquième saison

L’animé »Aggretsuko » vient de confirmer la date de diffusion de sa cinquième et dernière saison. Netflix a publié la bande-annonce des nouveaux chapitres, révélant quelle sera la dernière aventure de Retsuko et de ses collègues.

Comme il n’y avait pas de nouvelle saison de »Aggretsuko » en 2022, beaucoup pensaient que peut-être Netflix choisirait d’annuler la série, mais il a finalement été confirmé que la saison finale arrivera exclusivement sur la plateforme de streaming le 16 février.

Pour le moment, le nombre de chapitres de cette nouvelle saison n’a pas été confirmé, mais compte tenu des saisons précédentes, il se pourrait qu’elle ait à nouveau 10 épisodes. En plus de la date de la première et de la bande-annonce, Netflix a confirmé que Retsuko, Haida et les autres personnages présenteront un concert massif pour dire au revoir à l’anime.

» Aggretsuko » a été créée pour la première fois sur Netflix en 2016, attirant l’attention de tous les téléspectateurs car sous cette apparence de personnage adorable, il y avait une histoire qui racontait des problèmes de la vie adulte, tels que l’intimidation au travail, l’anxiété, l’existentialisme et le chagrin.

L’anime a été produit par le studio Fanworks, étant l’un des projets les plus réussis sur lesquels le studio a travaillé. On ne sait toujours pas si Netflix présentera une nouvelle série qui couvrira l’espace que » Aggretsuko » laissera, puisqu’il a déjà travaillé sur des projets appartenant à la marque Sanrioen tant que série d’actions en direct de Gudetama.

Actuellement, Netflix a 4 saisons de » Aggretsuko », ainsi qu’un spécial de Noël qui a été créé en 2018. La cinquième et dernière saison de la série arrivera le 16 février.