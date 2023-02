Une photo de BTS montre un écrivain d’Ant-Man 3 se blottissant contre un accessoire MODOK grandeur nature

L’arrivée de MODOK dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania est l’un des moments forts du film, et une nouvelle image révèle qu’il n’était pas tout au sujet du CGI.

Cet article peut contenir des spoilers pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a des vues assez bizarres à montrer, mais il n’y en a pas de plus bizarre que l’arrivée de MODOK Dans une nouvelle image des coulisses, Quantumanie et Avengers : la dynastie Kang On voit l’écrivain Jeff Loveness se rapprocher du personnage à grosse tête… ou du moins un accessoire inachevé grandeur nature de lui.

Dans la dernière offre de Marvel Cinematic Universe, les fans de longue date de la franchise peuvent enfin voir ce qui est arrivé à Darren Cross après avoir été aspiré dans le royaume quantique lors de la finale de 2015. L’homme fourmi. Il semble qu’il ait fini par être « reconstitué » par Kang le Conquérant et placé dans un costume technologiquement avancé qui l’a transformé en MODOK, ou organisme mécanisé conçu uniquement pour tuer. Bien sûr, il n’est pas faux de dire que la révélation du visage énorme de Darren Cross, appartenant à l’acteur Corey Stoll reprenant son rôle de Cross, est l’un des moments garantis pour faire rire dans les cinémas, et c’est exactement ce que le ridicule du personnage apporte avec lui.

Dans la nouvelle image partagée sur Reddit, on voit Loveness étreindre l’énorme modèle, qui capture parfaitement la façon dont MODOK apparaît dans le film. Vous pouvez consulter l’image amusante ci-dessous.





L’arrivée du MCU de MODOK est prévue depuis un certain temps

Bandes dessinées Marvel

En introduisant MODOK dans le MCU, le personnage est quelque peu différent de son homologue de bande dessinée et d’autres itérations vues à l’écran sous forme animée. Cependant, il a été précisé à plusieurs reprises par Kevin Feige que le MCU est une interprétation du monde de Marvel Comics et que certaines choses vont toujours être modifiées ou adaptées en cas de besoin. Il semble que ce fut une de ces occasions. Le réalisateur Peyton Reed a précédemment déclaré à propos du personnage:

« MODOK attend dans les coulisses depuis un moment. Nous avons eu une idée, car nous allions amener notre famille dans le royaume quantique [and] en contact avec Kang [the Conqueror], comment Kang pouvait-il connaître la famille Ant ? Et puis il m’est venu à l’esprit : ‘Qu’arrive-t-il à Yellowjacket à la fin du premier Ant-Man ?' »

En ce qui concerne la conception de MODOK, Jeff Loveness avait une inspiration spécifique à l’esprit lors de la création de la nouvelle version du personnage. Il a dit:

« Je dirai juste qu’il a été inspiré par Kevin Kline dans A Fish Called Wanda et Frank Grimes dans un vieil épisode des Simpsons. [He is] cet homme vraiment mis en avant, égoïste, autorisé mais aussi profondément triste et peu sûr de lui qui sait qu’il a eu une affaire de merde dans la vie et essaie d’en tirer le meilleur parti. [He is also] assez bon pour tuer des gens.

En dépit d’être très amusant dans le cadre de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, il semble que le temps passé par MODOK dans le MCU ait été aussi court que celui de Darren Cross. Bien sûr, il s’agit du multivers, donc quelque part il pourrait y avoir une autre version de MODOK attendant de faire son apparition. Vous ne pouvez jamais exclure une variante de nos jours.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est dans les cinémas maintenant, alors que vous pouvez voir où Darren Cross a commencé dans L’homme fourmi sur Disney+.