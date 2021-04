« El Chavo del 8 »: l’histoire émouvante de la façon dont le protagoniste a obtenu les chaussures qu’il utilise dans le quartier

« El Chavo del 8 » est l’une des séries télévisées dont malgré le temps, les générations se souviennent des aventures de ce vilain garçon de huit ans qui, après s’être échappé d’un orphelinat, est venu un beau jour dans le quartier, sans imaginer que cet endroit allait en ferait votre maison.

Bien qu’il existe de nombreuses inconnues à propos de ce personnage, une très importante est apparue. Et c’est que lorsque Chavo arrive dans le quartier, il était pieds nus, donc on ne sait pas comment il a réussi à se procurer une paire de chaussures, depuis on le voit les utiliser tout au long des épisodes.

El Chavo est l’un des personnages les plus aimés de tous les temps. (Photo: Televisa)

LE JOUR ARRIVÉE DU CHAVO DANS LE QUARTIER

Pour répondre à cette question il faut remonter à l’épisode où est montré le moment précis où Chavo arrive dans le célèbre quartier de la télévision, diffusé dans les années 70. Contrairement aux autres chapitres, on voit ici l’enfant encore plus jeune, elle était probablement 4 ans comme Chilindrina.

Dans cet épisode de la série télévisée mexicaine, Chilindrina, Chavo et Don Ramón sont vus en train de regarder un album photo lorsqu’ils s’arrêtent soudainement pour apprécier l’une des images. C’est à ce moment-là que le populaire «Monchito» leur mentionne que l’image, où il apparaît avec son appareil photo, est le jour où Chavo est arrivé dans le quartier.

El Chavo et La Chilindrina avaient 4 ans lorsqu’ils se sont rencontrés. (Photo: Televisa)

Il leur dit qu’à cette occasion il allait photographier Chilindrina parce qu’elle avait 4 ans. Alors qu’il prépare sa petite fille à prendre son meilleur angle et à la prendre en photo, un garçon entre et se tient devant elle.

Le petit garçon, qui était sans chaussures, avec de grands vêtements et avec un tissu attaché à une perche où il portait ses affaires, n’a rien dit alors qu’on lui avait demandé de se retirer du tir.

Dans l’image, vous pouvez voir Chavo pieds nus. (Photo: Televisa)

« Garçon, tu as dû traverser précisément le moment où je vais prendre une photo de ma fille! »Don Ramón lui dit, mais quand il n’obtient pas de réponse, il lui demande à nouveau: «Garçon, je te parle, décolle! Je veux dire, tu ne m’entends pas? Eh bien, qu’est-ce que tu apportes? « .

Ce à quoi Chavito répond: « Faim! ». À ce moment, Don Ramón se retourne et passe de la salive comme s’il déplorait la situation de l’enfant. Face à cela, le père de Chilindrina lui demande s’il aimerait un gâteau au jambon, quelque chose qui rend le garçon heureux, mais son sourire s’arrête lorsque Don Ramón lui dit que le seul problème était de savoir où il allait se procurer ce sandwich.

Don Ramón regrette de ne pas avoir pu offrir un gâteau au jambon à Chavo. (Photo: Televisa)

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU LES CHAUSSURES?

Après s’être souvenue de l’arrivée de Chavo dans le quartier, Chilindrina lui demande s’il se souvient que lorsqu’il l’a vu pieds nus, il lui a donné les chaussures de son père, auxquelles il lui dit très volontiers qu’il les portait jusqu’à présent. Quelque chose qui les a émus. Après cela, Don Ramón parvient seulement à dire: « Eh bien, c’est agréable de voir des photos, non? ».

C’est ainsi que Chavo a pu avoir une paire de chaussures pour se sentir plus à l’aise.