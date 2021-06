Marilyn Manson accepte de se rendre au LAPD

Des rapports récents indiquent que Marilyn Manson a accepté de se rendre à la police de Los Angeles en raison d’un mandat d’arrêt actif, qui découle d’un incident survenu en 2019 dans l’État du New Hampshire, aux États-Unis. L’artiste serait accusé d’avoir agressé un caméraman en lui crachant et en lui jetant de la morve lors d’un live.

Manson, de son vrai nom Brian Warner, fait face à un mandat d’arrêt pour deux chefs d’inconduite de classe A et de voies de fait simples. Cette ordonnance aurait été rendue en mai dernier à Gilford, dans le New Hampshire, après qu’il n’ait pas répondu aux accusations portées contre lui.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Drake Bell plaide coupable de crime contre un mineur

Un récent rapport de Deadline assure que Manson a accepté de se rendre à cette ordonnance du tribunal de la ville de Los Angeles. Le chef de la police de Gilford, Anthony Bean Burpee, a assuré que s’il se rendait dans les semaines à venir, sa première audience pourrait avoir lieu en août.

NME révèle que Howard King, l’avocat de Marilyn Manson, a parlé du comportement de son client dans un communiqué, affirmant que « ce n’était un secret pour personne que l’artiste aime provoquer devant la caméra lors de ses apparitions en direct », et que le plaignant Il demandait 35 000 € pour avoir craché sur son bras, dont « il n’a pas pu répondre lorsqu’on lui a demandé des preuves ».

Toute cette poursuite est lucrative, mais nous restons déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons fait.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish s’excuse d’avoir utilisé une insulte raciste

Ce procès est le plus récent auquel Marilyn Manson est actuellement confrontée, après que l’actrice Esme Bianco l’a poursuivie pour abus physique et sexuel, ainsi que pour « traite d’êtres humains ». Ashley Walters, son ancienne assistante, l’a également poursuivi pour abus sexuels et harcèlement criminel. Ces accusations, à ce jour, ont été démenties par le chanteur et ses représentants.