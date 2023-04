célébrités

Au cours des dernières heures, Drake Bell a été porté disparu par la police, mais il a été retrouvé vivant et hors de danger. Qu’es ce qu’il se passe avec lui?

Au matin d’aujourd’hui, 13 avril, La police de Daytona Beach a signalé la disparition de l’acteur juvénile Drake Bell. Par le biais d’une publication sur les réseaux sociaux, la préfecture de police a déclaré que l’interprète était porté disparu depuis hier. Apparemment, la dernière fois qu’il a été vu, c’était avant 21h00 au volant d’une BMW modèle 2022 grise.

Cette déclaration de la préfecture de police est devenue virale et des milliers de médias du monde entier ont commencé à partager le visage de Drake Bell pour retrouver ses allées et venues. La rapidité avec laquelle il a été retrouvé était due au fait que, depuis le siège, ils ont assuré que l’acteur pourrait être en danger après sa disparition.

Cependant, il y a quelques minutes à peine, le poste de police de Daytona Beach a été mis à jour. Drake Bell a été retrouvé vivant et est hors de danger, selon les autorités. « Pour le moment, nous pouvons confirmer que des policiers sont en contact avec M. Bell et qu’il est en sécurité. »ils ont déclaré.

Où Drake Bell a-t-il été retrouvé et pourquoi a-t-il disparu ?

Malgré le désir des fans de Bell de savoir ce qui est arrivé à l’interprète, les causes sont encore inconnues. Du département de police, ils n’ont pas donné plus de nouvelles à ce sujet et quant à Drake, il n’a, pour le moment, pas donné de déclarations. Cependant, on s’attend à ce qu’il le fasse via ses réseaux sociaux.

Il convient de noter que les dernières années n’ont pas été faciles pour l’ancienne star de Nickelodeon. Eh bien, il a été impliqué dans différents scandales et l’un d’eux concerne la maltraitance d’enfants. D’autre part, il y a aussi le fait que, dans sa dernière interview, il a déclaré à quel point il avait mal à Hollywood, générant une nouvelle controverse pour ses paroles.

