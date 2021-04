Regardez la première bande-annonce tant attendue de «West Side Story»

La 93e cérémonie des Oscars a eu lieu ce dimanche 25 avril et avec elle de nombreuses surprises sont apparues pour les cinéphiles, notamment celles liées à la carrière de l’un des réalisateurs les plus importants et les plus influents Industrie: Steven Spielberg.

Tras grandes atrasos ocasionados por la pandemia, finalmente hemos podido ver un primer vistazo de “West Side Story”, ambicioso proyecto en el que Spielberg realiza un gran salto a su estilo habitual para presentarnos una nueva adaptación de uno de los musicales más importantes de todos temps.

Le film présentera l’histoire de Tony (Ansel Elgort) et Maria (Rachel Zegler), qui, malgré leurs affiliations respectives avec des gangs rivaux, les Jets et les Sharks, commencent une romance dans les années 1950 à New York, dans un cadre similaire à celui de « Roméo et Juliette. »

« West Side Story » trouve ses origines dans le théâtre musical avec une production de six Tony Awards, dont « Best Musical » en 1957, avec de la musique du légendaire compositeur Leoonard Bernstein et avec un livret écrit par Authur Laurents et des paroles écrites par le producteur de musique Stephen Sondheim.

Cette nouvelle adaptation s’est avérée être un projet passionnel de Spielberg, qui a travaillé sur son développement pendant des années, partageant quelques mots à ce sujet avec Vanity Fair l’année dernière: «Ma mère était une pianiste classique. Toute notre maison était remplie d’albums classiques et j’ai grandi entouré de musique classique », a-t-il déclaré.

«West Side Story a vraiment été le premier morceau de musique populaire que notre famille a pu entrer dans la maison. Je m’en suis sorti. C’était l’album du casting de la comédie musicale de Broadway de 1957 et je me suis senti complètement amoureux de lui quand j’étais enfant », a noté Spielberg.

West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle j’ai finalement renoncé.

«West Side Story» mettra également en vedette Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy, Rita Moreno, Curtiss Cook, Maddie Ziegler et Ana Isabelle. Il sortira en salles en décembre 2021.