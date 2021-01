Cyberpunk 2077 – Détruire, réinitialiser ou pirater le noyau de Delamain dans Don’t Lose Your Mind? Décision de quête au QG des taxis

qui Cyberpunk 2077 joue et dans Ville de nuit est en route, certainement déjà eu le plaisir d’utiliser l’IA Delamain faites connaissance avec le responsable de la chaîne de taxis Delamain. Les véhicules de la société sont particulièrement importants dans le prologue, mais plus tard dans le jeu, vous devrez à nouveau gérer le programme idiosyncratique et ses véhicules. A cette occasion, vous pouvez même obtenir le vôtre propre taxi Delamain saisir.

Cyberpunk 2077: Comment démarrer la quête « Don’t Lose Your Mind » – Guide (solution)

Mais d’abord tout au début. Afin d’avoir même la chance d’accueillir votre propre taxi Delamain dans votre flotte, vous devez obtenir la quête correspondante dans Cyberpunk 2077 et cela nécessite un travail préalable.

Une fois que vous avez terminé la quête principale Jouer pour le temps et que vous souhaitez regagner votre voiture, il y aura un accident avec un taxi Delamain et votre véhicule devra d’abord être réparé.

La mission secondaire courte Nature humaine se termine lorsque Delamain vous contacte et vous demande que V lui rend visite au siège de la société de taxi, cela commence à son tour la mission secondaire Mise au point et épistrophie.

As-tu parlé à Delamainc’est ton but Trouvez et sécurisez sept taxis Delamain. Les véhicules sont situés partout dans Night City et peuvent être trouvés dans les endroits suivants:

Le taxi dans Wellsprings se trouve dans la rue, près de la gare de transport rapide Parque del Mar. Vous devrez faire des dégâts importants au taxi pour le faire revenir. Le taxi n ° 2 est au rond-point en bas d’une colline Chêne du Nord. Entrez et ramenez-le prudemment au siège. Le taxi dans le Badlands vous découvrez au milieu du décharge et il vous suffit de monter et descendre brièvement pour le rendre à Delamain. Dans Le Glen vous pouvez trouver un autre taxi dans la rue qui longe la rivière. Vous pouvez soit persuader l’IA suicidaire de retourner chez son père, soit pousser votre propre voiture et la jeter dans la rivière. La position du taxi indiscipliné dans Côté nord n’est pas indiqué par un marqueur. Vous pouvez le trouver dans une cour en face de la gare rapide Longshore Nord. Approchez-vous et poursuivez-le jusqu’à ce qu’il abandonne. Le taxi dans Coastview vous découvrez à l’ouest du Stade, près du lieu de transfert. Vous devez également chasser ce taxi, mais cela vous attire dans un piège et V doit tuer des membres de gangs avant de pouvoir continuer. Vous pouvez trouver le dernier taxi à Rancho Coronado, dans un quartier résidentiel à proximité d’une tour d’antenne. Accrochez-vous au taxi, frappez quelques flamants roses dans les jardins de devant et le véhicule revient chez son père.

Cyberpunk 2077: détruire, pirater ou réinitialiser le noyau de Delamain – quelle décision prendre?

Si vous avez pris soin des sept taxis et les avez ramenés au siège de Delamain, la mission précédente prendra fin.

Quelque temps plus tard, V doit aller au Place Corpo aller et là Assistez à l’accident de la circulationafin que Delamain vous recontacte et vous demande de le rappeler à visiter à son siège.

Dans Cyberpunk 2077, il entre 48 heures de jeu pour ne pas perturber la circulation, Delamain prendra l’initiative et appellera V de toute façon. C’est là que commence la mission secondaire Ne perdez pas votre esprit.

Au cours de cette quête, vous devrez Salle de contrôle Voyez où vous pouvez entendre ce que les Delamains ont à dire. À partir de ce point du jeu, vous aurez accès au coeur et doit prendre une décision dont dépend l’avenir de Delamain. selon ce que vous faites avec le noyau, l’IA qui est installée dans votre véhicule personnel Delamain changera, ce que vous recevrez certainement en récompense pour cette mission.

Détruire le noyau

Si vous le souhaitez, vous pouvez détruire le noyau pour obtenir le pour libérer Delamains apostat. Tirez simplement une arme à une distance sûre pour éviter l’explosion. Si vous décidez d’emprunter cet itinéraire, ces facettes de la personnalité de Dalamain seront installées dans votre taxi privé Dalamain et parleront à V à intervalles réguliers pendant le trajet.

Réinitialiser le noyau

La deuxième option consiste simplement à réinitialiser le noyau pour restaurer le Delamain d’origine. Cependant, Delamain est en train de devenir un personnalité légèrement modifiée avoir. Chaque fois que vous vous déplacez dans votre véhicule personnel Dalamain, vous pouvez avoir des conversations avec le nouveau Dalamain, qui développe soudainement un intérêt à être humain.

Hacher le noyau

Cette possibilité n’est disponible que si vous avez une valeur d’intelligence suffisamment élevée. Hacher le noyau et l’échappée Delamains fusionnera avec leur père. Dans ce cas également, l’IA nouvellement créée sera installée dans votre taxi privé Dalamain et à partir de maintenant, vous aurez des conversations très intéressantes avec le nouveau moi du chef de la société Dalamain.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, une fois que vous avez traité le problème central, vous mise à disposition de l’un des véhicules de la flotte Delamain. L’IA installée dans le véhicule dépend naturellement de la façon dont vous avez géré le noyau.

Dans « Cyberpunk 2077 », commandez le taxi nouvellement reçu à intervalles réguliers et il sera fermé Des conversations entre Dalamain et V s’ensuiventqui, selon la façon dont vous avez traité le noyau, est juste prendre des directions différentes. Le Dalamain originel, par exemple, tentera progressivement de déchiffrer le sens de la vie.

