EJ Jansen dit que Hannah Ferrier l’a arnaqué et lui a volé son cours de voile

EJ Jansen de Sous le pont La saison 5 a lancé une bombe, affirmant que Hannah Ferrier de Sous le pont de la Méditerranée a copié son université de yacht établie et «l’a fait sienne».

«Hannah et moi sommes en fait un peu en train de nous cogner un peu», a révélé Jansen sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. “Je ne l’ai jamais vraiment rencontrée, mais elle a littéralement copié mot pour mot mon cours de Yacht University et l’a fait sien.”

«Et c’est comme, attendez une seconde ici, attendez une seconde», s’est-il exclamé. «C’est, vous savez, c’est la Yacht University. Maintenant, c’est un autre genre de nom similaire et oui, vous avez une énorme renommée grâce à cette émission.

EJ Jansen affirme que son école est très similaire à ce que Hannah Ferrier a lancé

Jansen a déclaré que l’école de Ferrier, Ocean International Training Academy, est presque la même que l’école qu’il a conçue. «Écoutez, c’est dans le même genre de mise en page et comme, whoa, j’espère qu’elle n’a pas acheté mon cours et ensuite simplement copié tout ça», a-t-il poursuivi. “Parce qu’il est protégé par des droits d’auteur.”

Il a dit que Ferrier était devenu défensif quand il l’a confrontée. «Alors là où je lui ai dit ça, et elle s’est juste mise sur la défensive et était comme, oh, je ne m’occupe pas de ce genre de choses. Vous devez parler à mon avocat et à tout ça », a-t-il dit.

«Et c’est comme, whoa, tout ce que j’ai demandé était, hé, peut-être que nous pourrions nous réunir», a-t-il remarqué. «Vous savez, peut-être que nous pourrions faire une camaraderie pour cette chose. Tu sais? Comme si vous étiez du côté du ragoût. J’ai toujours été connu comme le premier compagnon d’équipage des meilleurs chiens. Vous savez, je sais comment gérer le côté du pont. Pourquoi ne pas se réunir?

EJ Jansen a déclaré qu’Hannah Ferrier était devenue “ balistique ” quand il l’a confrontée

Jansen a ajouté qu’il suivait un cours établi depuis près d’une décennie. «J’ai la preuve que j’ai eu l’école pendant huit ans environ», dit-il. “Donc c’est un peu comme, whoa, elle est devenue sérieusement défensive.”

Il a partagé que trois autres plaisanciers ont tenté de déchirer son école dans le passé. «C’est drôle parce que, en huit ans, plus de trois femmes différentes ont essayé de copier le cours de moi, principalement des amis à moi. Tout à coup, ils ont arrêté de me parler et je me suis dit, attendez une seconde, maintenant vous avez quelque chose de similaire? il a dit.

«Ce n’est donc pas la première fois que je traite avec des gens qui essaient de le copier», a-t-il poursuivi. «Et donc c’est plutôt drôle et je peux voir la nécessité pour elle de vouloir le faire. C’est un revenu supplémentaire. Droite. Cela donne un peu quelque chose, mais c’est juste, comment gérez-vous cela?

Jansen a déclaré que Ferrier avait utilisé la même photo exacte de son cours dans l’une de ses publicités. Il a également dit qu’elle était devenue «balistique» quand il a tendu la main. «Vous savez, j’essaie juste, vous savez, de travailler avec vous, pas contre vous ici», dit-il. «Et elle ne l’avait tout simplement pas.