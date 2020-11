L’acteur de “Start Up” Kim Seon Ho a déjà assisté à un concert EXO pour DO – Voici comment ça s’est passé

Il n’est pas surprenant que EXOde FAIRE est proche de Commencez acteur Kim Seon Ho! Les deux ont joué dans le drame 100 jours mon prince ensemble.

En fait, ils étaient si proches que Kim Seon Ho a été invité au concert d’EXO, avec d’autres acteurs. Il a une fois partagé une anecdote adorable sur son expérience au concert. Il a commencé par dire qu’il était «à la recherche de la zone où les acteurs se réunissaient»Mais il n’y avait pas de sièges libres autour de lui.

Cependant, en se promenant, il a vu qu’il y avait beaucoup de fans, du collège au lycée, même des étudiants d’âge universitaire. Plus tard, comme il a entendu de nombreuses personnes se référer à DO comme «notre Kyungsoo», en raison de la familiarité de l’adresse, il a supposé qu’ils étaient tous des connaissances de DO lui-même! Ce n’est que plus tard qu’il a réalisé que la plupart des fans se référaient à leurs idoles avec «notre».

Avec humour, quand il a rencontré l’acteur Kim Jae Young qui était également invité au concert, il a conclu qu’en raison du nombre de fans qu’EXO avait, leur drame ne s’effondrerait jamais! Kim Seon Ho joue maintenant dans Start-Up aux côtés de Suzy et Nam Joo Hyuk, tandis que DO sert dans l’armée.