Nicki Minaj fustige les Grammys pour avoir décerné le prix du meilleur nouvel artiste 2012 à “l’homme blanc Bon Iver”

“Ils l’ont donné à l’homme blanc Bon Iver.”

Nicki Minaj a critiqué les Grammy Awards pour avoir décerné à Bon Iver le prix du meilleur nouvel artiste en 2012 après la publication des nominations 2021.

Mardi (24 novembre), les nominations pour les Grammy Awards 2021 ont été annoncées et elles ont déclenché beaucoup du drame. Harry Styles a remporté trois nominations (il est le premier membre de One Direction à être nominé), The Weeknd n’a reçu aucune nomination malgré le succès de son album Après des heures et le single ‘Blinding Lights’ et Justin Bieber a lancé son album Changements a été nominé pour le meilleur album vocal pop plutôt que pour le R&B. Droite…

Eh bien, les noms ont également ramené de vieux sentiments pour Nicki Minaj. La rappeuse a réfléchi aux Grammy Awards 2012, lorsqu’elle a reçu trois nominations pour son premier album emblématique Vendredi rose, y compris pour le meilleur nouvel artiste et le meilleur album de rap.

LIRE LA SUITE: Harry Styles remporte trois nominations aux Grammy Awards



Nicki Minaj blâme les Grammys pour avoir remis le prix 2012 à “l’homme blanc Bon Iver”. Photo: Matt Winkelmeyer / MG18 / pour The Met Museum / Vogue, Roger Kisby /

Elle a tweeté: “N’oublie jamais que les Grammys ne m’ont pas décerné mon prix du meilleur nouvel artiste alors que j’avais 7 chansons simultanément inscrites sur un panneau d’affichage et une première semaine plus grande que n’importe quelle rappeuse de la dernière décennie – a continué à inspirer une génération.” Mais c’est la dernière ligne du tweet de Nicki qui a laissé Internet en morceaux.

Elle a poursuivi: “Ils l’ont donné à l’homme blanc Bon Iver.” JE-

N’oubliez jamais que les Grammys ne m’ont pas décerné mon prix du meilleur nouvel artiste alors que j’avais 7 chansons simultanément sur le panneau d’affichage et une première semaine plus grande que n’importe quelle rappeuse de la dernière décennie – a continué à inspirer une génération. Ils l’ont donné à l’homme blanc Bon Iver. #Vendredi rose – Mme Petty (@NICKIMINAJ) 24 novembre 2020

En 2012, Bon Iver a battu Nicki, Skrillex, J. Cole et The Band Perry et a remporté le prix du meilleur nouvel artiste. Étonnamment, Nicki n’a jamais remporté de Grammy tout au long de sa carrière malgré avoir été nominée neuf fois de plus.

Ce n’est pas la première fois que Nicki appelle la Recording Academy. En 2019, Nicki a affirmé qu’elle avait été «intimidée» pour qu’elle reste silencieuse au sujet de son bœuf secret, le producteur exécutif des Grammys, Ken Ehrlich.

nicki minaj pourrait faire “l’amour maigre” mais bon iver ne pourrait jamais le faire “fais-le sur eux” – h (@haribopeep) 24 novembre 2020

Lors d’un épisode de Reine Radio en juin 2019, Nicki a révélé comment les responsables des Grammy lui avaient dit qu’elle ne pouvait plus se produire après la mort de Whitney Houston. Elle a déclaré: “C’est après avoir fait un tas de publicités avec LL Cool J pour promouvoir les Grammys […] Après avoir fait tout ce qu’ils me demandaient, ils m’ont dit de ne pas jouer. J’ai dit: ‘Non, je vais jouer.’ ”

Nicki est allé de l’avant avec le spectacle et il a ensuite été critiqué par l’Église catholique pour son utilisation d’images religieuses. Nicki a été avertie qu’elle ne devrait pas discuter de l’émission, mais elle a voulu s’expliquer, et après avoir refusé de reculer, elle prétend que Ken l’a mise sur liste noire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂