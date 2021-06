Des chercheurs découvrent des coquilles d’œufs d’émeu nain éteint dans les dunes de sable d’Australie

02 juin 2021 16:21:50 IST

Des chercheurs ont découvert un œuf appartenant à un émeu nain en Australie. Cette espèce s’est éteinte il y a près de 200 ans et était originaire de King Island en Australie-Méridionale. Selon l’étude publiée dans la revue à comité de lecture Lettres de biologie, la coquille d’œuf a été découverte entre l’Australie et la Tasmanie dans une dune de sable. Sciences en direct signalé Julian Hume, l’auteur principal de l’étude, affirmant que cette découverte est unique et rare. Hume est chercheur associé et paléontologue au National History Museum de Londres.

Bien que certains morceaux de l’œuf manquent, ils ont pu constater que l’œuf était aussi gros que la taille d’un œuf d’émeu ordinaire. La grande taille des œufs, a déclaré Hume, pourrait être due au fait que les poussins d’émeu devaient être à la fois gros et forts pour maintenir la chaleur corporelle et rechercher de la nourriture immédiatement après l’éclosion de l’œuf. L’œuf pesait 0,54 kg et son volume était de 465 ml.

Les émeus sont des oiseaux incapables de voler et le deuxième plus grand oiseau du monde. Ils ont une hauteur moyenne de 1,7 mètre (5,7 pieds), dit Le Smithsonian. Il y avait au moins trois sous-espèces différentes d’émeus, vivant sur différentes îles australiennes – l’émeu de Tasmanie, l’émeu de King Island et l’émeu de Kangaroo Island. L’espèce d’émeu en Australie s’est éteinte après l’arrivée de colons européens dans le pays.

La raison pour laquelle les émeus étaient des nains est due à un processus évolutif connu sous le nom de nanisme insulaire. Ce processus se produit lorsque l’aire de répartition d’un animal ou d’un oiseau est limitée à un petit environnement, principalement des îles. Plus l’île est petite, plus l’espèce est petite.

Selon Phys.org, les chercheurs ne savent pas grand-chose sur l’émeu de King Island car il a disparu très soudainement. Alors que les scientifiques ont pu trouver et étudier plusieurs œufs d’émeu de Tasmanie et un de l’île Kangourou, ils n’ont pas pu trouver d’œufs d’émeu de King Island.

Le co-auteur de l’étude Christian Robertson a été le premier à découvrir l’œuf de l’émeu nain. Il est historien de la nature à King Island.

« Il a trouvé tous les morceaux cassés au même endroit, alors il les a soigneusement recollés ensemble et a eu ce bel œuf d’émeu presque complet », a déclaré Hume. Sciences en direct. « Le seul connu au monde [from the King Island dwarf emu]. » Robertson a ensuite invité Hume à étudier la découverte avec lui.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂