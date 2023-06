Dwayne Johnson sera de retour pour un autre film autonome Fast & Furious

La relation entre Dwayne Johnson et le Rapide furieux franchise semble être entièrement réparée. Après son apparition dans la finale de X rapidele dernier épisode de la franchise qui commence le chemin de la fin, l’acteur reviendra jouer Luke Hobbs dans un autre projet surprenant.





En 2019, The Rock a joué avec Jason Statham dans le premier spin-off de la saga, Hobbs & Shaw, avec lequel il était prévu de lancer un nouvel univers cinématographique séparé de l’histoire principale, avec une nouvelle équipe qui les aurait comme leaders et inclurait d’autres grandes stars comme Chris Rock et Ryan Reynolds. Cependant, le projet n’a pas continué et il semble que ce ne sera pas le cas, du moins pour le moment.

Mais l’histoire de l’ancien combattant avec la saga ne s’est pas arrêtée là, comme tout le monde l’imaginait. Étonnamment, Johnson est revenu dans l’une des dernières scènes de X rapidecar l’histoire est directement liée au film de 2011 dans lequel son personnage a fait ses débuts, Fast Five.

Maintenant, Variety confirme qu’après avoir anticipé son retour définitif lors de cette brève apparition, Hobbs reviendra pour la suite de l’histoire et ce ne sera pas seulement dans le onzième volet de la saga.





Le nouveau projet autonome de The Rock pour la saga Fast & Furious

Le point de vente confirme qu’Universal Pictures est déjà assez avancé sur le projet, écrit par l’un des scénaristes ayant déjà travaillé sur la franchise, Chris Morgan qui a également écrit le Hobbs & Shaw film. Pour le moment, le film n’a pas de titre et aucun détail de l’intrigue n’a été révélé.

Cependant, l’article détaille qu’il pourrait s’agir d’une histoire qui reliera les événements entre Fast Five et X rapide. Cela aurait du sens, car ce serait une façon d’expliquer ce que faisait le personnage de Hobbs en dehors de sa relation avec Toretto et sa famille pendant toutes ces années, au-delà des événements de Hobbs & Shaw.

Si le film fonctionne comme une préquelle à X rapidecela pourrait également montrer une partie de ce que Dante Reyes, le personnage de Jason Momoa et actuel méchant principal de la franchise, a fait depuis la perte de son père dans le cinquième film et comment il a planifié sa vengeance contre Toretto et Hobbs lui-même.

En fait, ce ne serait pas une surprise si ce film inclut Momoa ou s’il obtient même son propre film solo, car le personnage était l’une des choses que les fans et les critiques ont le plus appréciées dans le dernier opus.

Récemment, Vin Diesel a révélé qu’après avoir terminé l’histoire principale, il travaillerait activement avec le studio sur le développement de nouveaux projets liés à la franchise, tels que le film déjà annoncé mettant en vedette toutes les femmes principales. Ça signifie Hobbs & Shaw pourraient encore avoir une chance de revenir ensemble à l’avenir.

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à ce que le nouveau film mettant en vedette The Rock arrive bientôt, et Fast X : Partie II en 2025. Un troisième volet, qui signifierait la fin définitive de la saga principale, n’a pas encore de date de sortie fixée.