Gwen Stefani réfléchit après le mariage de Blake Shelton : « Une lune de miel totale en ce moment »

Gwen Stefani est toujours au septième ciel après avoir épousé Blake Shelton plus tôt ce mois-ci.

Lors de sa première interview depuis le mariage, la chanteuse s’est entretenue avec la podcasteuse Jade Iovine et a parlé du grand jour, du processus de recherche de sa robe de mariée et plus encore.

Tout en réfléchissant à ses noces de conte de fées, la chanteuse « Let Me Reintroduce Myself » a déclaré qu’elle ressentait toujours « une ambiance de lune de miel totale » et a qualifié son mariage de « l’un des plus grands moments » de sa vie.

« C’était au-delà de ce que je pensais que ça allait être », a-t-elle déclaré dans le dernier épisode du podcast « Tell Me About It ».

Le couple a dit « oui » le 3 juillet dans l’Oklahoma et Stefani a ajouté un joli élément country à son ensemble de mariage : des bottes de cowboy à talons aiguilles blanches. Tout s’est bien déroulé, mais la femme de 51 ans a déclaré qu’elle n’avait initialement « aucune idée » de ce qu’elle voulait porter pour sa journée spéciale.

« J’ai l’impression que quand tu es moi et que tu as autant de chance et de chance que moi de porter des robes exceptionnelles, tu ne sais tout simplement pas (quoi porter) », a-t-elle déclaré. « Et c’est tellement important pour moi; je me soucie de ce genre de choses. »

Trouver une robe était un processus intimidant pour la chanteuse, mais elle a finalement opté pour une superbe robe Vera Wang.

« J’ai essayé une robe et puis je me suis dit ‘Je ne sais pas, ça ne me semblait pas bien.’ Et puis j’en ai essayé un autre et c’était comme ‘Awww c’est celui-là.’ C’était comme ‘Dites oui à la robe’ et puis j’y suis allé », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’émission de télé-réalité où les mariées choisissent la robe de mariée de leurs rêves.

Tout en félicitant Stefani, Iovine a dit à la chanteuse qu’il semblait qu’elle était enfin « à la maison » avec Shelton et qu’elle était tout à fait d’accord.

« C’est comme ça et c’est génial, donc je me sens tellement chanceux … Mon voyage spirituel m’a vraiment guidé vers ce lieu de paix et maintenant j’ai juste besoin de comprendre comment faire le reste de ma vie », a-t-elle déclaré. avec un rire.

La mère de trois enfants a pris un moment pour parler de son nouveau mari et a déclaré qu’il était aussi doux, maladroit et gentil qu’il n’y paraissait à la télévision.

« C’est le même gars que vous voyez, peu importe avec qui il est, ce qu’il fait. Je le regarde dormir et c’est le même gars », a-t-elle déclaré. « C’est juste un bon gars. Il est très réel, cohérent et authentique et c’est, je pense, ce qui est si attirant et pourquoi les gens l’aiment tant. »

Au début de leur relation, Stefani et Shelton se sont connectés sur leur amour commun de la musique et le jeune marié a dit à Iovine qu’elle était chatouillée rose quand son nouveau beau lui a demandé de chanter avec lui pour sa chanson « Happy Anywhere ».

« J’étais comme ‘Whoa.’ J’ai paniqué parce que mon fantasme dans mon cerveau serait que je puisse faire une chanson avec lui », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était impressionnée par les capacités artistiques de son mari.

