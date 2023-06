À quelle heure commence Kimetsu no Yaiba épisode 9, saison 3 arc Blacksmith Village

Animé

L’arc Kimetsu no Yaiba Blacksmith Village continue avec le neuvième épisode et ici nous vous dirons à quelle heure l’attendre dans votre pays.



© UfotableA quelle heure sort Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 9.

La troisième saison de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba Il se poursuivra avec son neuvième épisode, qui promet plus d’émotion et de tension que le huitième épisode n’en a laissé, où nous en avons appris plus sur le passé de Tokito. Maintenant, nous verrons Tanjiro faire face à une nouvelle menace et les deux chasseurs sont gravement menacés par les démons.

Le chapitre 8 était » Mu de Muichiro » et il a été décrit comme suit: « « Kotetsu essaie d’aider Muichiro, qui est piégé dans l’eau créée par Gyokko, bien qu’il ait été blessé par l’attaque du démon. Muichiro répète les paroles de Tanjiro alors que Kotetsu se coupe, se souvenant de son père oublié. Avec le souffle d’air de Kotetsu, Muichiro utilise toutes ses forces pour laisser échapper le souffle de Kasumi et s’échappe enfin de l’eau… ».

+ À quelle heure Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 9 première

Le neuvième épisode de la troisième saison de Kimetsu no Yaiba Il sortira ce dimanche 4 juin.. Quelle heure sera-t-il ? Révisez ici :

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 11 h 45

Colombie, Pérou et Equateur : 12h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 13h45

Argentine, Chili et Paraguay : 14h45

Espagne : 18h45

+Où regarder Kimetsu no Yaiba saison 3

Vous pouvez regarder l’anime dès maintenant via la plateforme Crunchyroll. Traditionnellement, les premières ont lieu le jour même après leur diffusion locale, uniquement si vous êtes un utilisateur Premium. Si vous avez un compte gratuit, vous devrez attendre quelques semaines avant de pouvoir le voir avec ses sous-titres originaux.

L’épisode 9 s’appellera « Pilier de la brume, Muichiro Tokito ». Il a le synopsis suivant : «Muichiro, qui a plus de démons poissons rouges, se dirige vers la cabane de travail où se trouvent le monticule de fer et la forêt de trous de fer. Là, Gyokko essaie de prendre Tetsuanamori en otage pour briser la concentration de Kotetsuzuka alors qu’il continue d’aiguiser son épée. Muichiro se précipite à la dernière minute, et avec la nouvelle épée Nichirin qu’il a reçue de Tetsuanamori, il défie Gyokko pour une revanche ! ».

