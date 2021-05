Le podcast «  Dis-leur, je suis  » partage des histoires inspirantes de voix musulmanes – Spotify

Plus tôt cette année, à notre Événement Stream On, nous avons révélé que Dites-leur que je suis, un podcast qui met en lumière les histoires universelles des voix musulmanes, venait exclusivement sur Spotify grâce à notre partenariat avec Un terrain plus élevé. La série présente une variété d’invités influents, des militants et artistes aux acteurs et athlètes, qui partagent leurs propres histoires qui suscitent la réflexion et souvent racontables. Pour cette saison, le podcast a publié un nouvel épisode tous les jours de la semaine pendant le Ramadan.

Pour mémoire parlé à Misha Euceph, l’hôte du podcast et un Américain pakistanais de première génération, pour en savoir plus sur le podcast et ce que c’est que de raconter ces histoires personnelles.

Que peuvent s’attendre les nouveaux auditeurs à entendre dans le podcast?

Dites-leur que je suis se concentre sur un petit moment déterminant dans la vie de quelqu’un. Les voix sont toutes musulmanes; les histoires sont universelles. Vous entendrez parler du temps où la pop star Yuna a décidé de suivre un cours de danse après une rupture; au moment où ce modèle Halima Aden s’est battu avec un intimidateur; le jeu en tête-à-tête qui a changé à 10 ans Enes Kanterla trajectoire de vie de; et le temps que Malala a enfreint toutes les règles pour se sentir comme un enfant.

Dites-leur que je suis a publié un nouvel épisode chaque jour de la semaine ce Ramadan. Quels ont été certains des défis liés à la production d’une émission quotidienne?

Le plus grand défi était de donner à chaque épisode le soin dont il avait besoin pour honorer l’histoire et l’invité, et de ne pas se perdre dans le train-train de faire 22 épisodes au début du Ramadan. Heureusement, j’ai travaillé avec une équipe incroyable et vous pouvez entendre leurs empreintes digitales sur cette saison du podcast.

Producteur exécutif Marie Knauf vu l’arc de la saison entière centré autour de la lune; producteur Ariana Gharib Lee créé des scènes époustouflantes à partir de choses aussi simples qu’un appel téléphonique intime entre deux amis; producteur Jonathan Shifflett transformé les histoires coraniques en événements cinématographiques; et éditeur Arwen Nicks a aidé à faire ressortir ma voix dans l’écriture et a fait certaines des voix les plus amusantes.

Que signifie le Ramadan pour vous et que devraient retenir les auditeurs lorsqu’ils réfléchissent à ces histoires tout au long de cette importante fête?

Le Ramadan, pour moi, est une période de communauté et de vulnérabilité – la volonté d’être ouvert sur qui nous sommes en tant que personnes, de réfléchir à qui nous voulons devenir et de recevoir cela des autres.

J’espère que les auditeurs verront la diversité de ce que signifie être musulman et ressentiront la joie de ce que signifie célébrer le Ramadan. J’espère aussi que Dites-leur que je suis leur permet de réfléchir aux petits moments de leur propre vie, et que ces histoires résonnent avec eux lorsqu’ils découvrent comment se définir.

Des histoires ont-elles résonné avec vous ou même vous ont-elles surpris?

Parce que les invités sont si vulnérables et racontent presque toujours des histoires qu’ils n’ont jamais racontées auparavant, je sors de chaque interview assez profondément affectée. Même si je n’ai pas vécu le petit moment exact que vivent les invités, il est facile de voir une partie de vous-même en eux et vice versa. Par exemple, je ne suis pas parent, mais MvstermindLe parcours de la routine et la façon dont cela l ‘a aidé à trouver la paix ont touché une corde sensible chez moi.

Les histoires qui, à mon avis, sont particulièrement marquantes cette saison sont centrées sur les voix ouïghoures et rohingyas. Ce sont des gens qui ont fait face à tant d’oppression, de persécution et d’adversité, et pourtant ils sont vulnérables, honnêtes et trouvent toujours de la joie et de l’humour dans leurs vies et leurs histoires. En particulier, les histoires de Jewher Ilham, Avocat ouïghour; et Wai Wai Nu, Activiste rohingya, sont si importants que ces conflits s’intensifient.

Pourquoi pensez-vous qu’il est si important d’avoir une plate-forme comme ce podcast raconter ces histoires?

Ce podcast parle de petits moments. Dans ne pas faisant de l’émission explicitement sur les «histoires musulmanes», nous permettons aux invités d’avoir une plate-forme différente de toute autre qui existe là-bas. Les invités peuvent diriger avec ce qu’ils trouvent être un moment déterminant dans leur vie, au lieu de se sentir obligés de représenter tous les musulmans ou «l’expérience musulmane», quoi que cela signifie. Ils ne peuvent être que des êtres humains.

Et en étant eux-mêmes, en étant vulnérables, en racontant une histoire qu’ils n’ont jamais racontée auparavant, ils élargissent notre concept de «qui est un musulman». Ils nous permettent de penser aux musulmans non pas comme un monolithe aux traits caricaturaux, mais plutôt comme un groupe diversifié de personnes menant des vies complexes. Et cette saison, ces histoires nous permettent aussi de voir la nuance et la beauté de l’islam. Ensemble, ces choses rendent plus difficile pour les gens de diaboliser les musulmans. Parce qu’il est difficile de détester quelque chose que vous ne pouvez pas catégoriser facilement. Il est difficile de détester quelqu’un avec qui vous pouvez vous identifier.

Pourquoi pensez-vous que les podcasts fonctionnent comme un moyen aussi puissant pour les histoires intimes et personnelles?

Ces histoires sont natives de l’audio car lorsque vous voyez quelqu’un, vous portez automatiquement des jugements à leur sujet en fonction de leur apparence. Mais Dites-leur que je suis vous connecte directement avec leur voix dans vos oreilles – comme un ami assis très près de vous. Et, avec ces petits moments déterminants, vous avancez rapidement vers un moment de leur vie auquel vous n’auriez normalement accès qu’après des années à connaître quelqu’un. C’est l’audio qui contourne vos préjugés en supprimant le visuel. Il brise les murs de votre cœur sans même que vous le sachiez.

Suivez Misha et ses invités pendant qu’ils racontent leurs histoires dans le podcast ci-dessous.