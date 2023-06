Pierson Fodé rejoint la liste des prétendants présumés pour Superman: Legacy

Tout le monde veut être Superman. Il ne fait aucun doute que dans l’énorme liste de super-héros possibles qu’un acteur ou une actrice aimerait jouer, l’homme d’acier occupe les premières places avec Batman, Wonder Woman ou Spider-Man. C’est pourquoi le casting pour Superman : Héritage devient de plus en plus intéressant.





Il y a quelques semaines, The Hollywood Reporter a partagé un rapport détaillant les candidats présumés pour le rôle principal dans le prochain film de James Gunn, qui lancera officiellement une nouvelle DCU. Des noms comme David Corenswet, un favori des fans pour prendre la place d’Henry Cavill, sont apparus sur la liste avec des noms comme Tom Brittney et Andrew Richardson.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Maintenant, Variety rapporte qu’un nouveau nom a rejoint la mêlée, celui que jusqu’à présent personne n’a mentionné. Il s’agit du mannequin et acteur Pierson Fodé (L’homme de Toronto), qui a envoyé sa cassette pour participer à l’audition.

Précisant qu’il n’y a eu aucun commentaire de Warner Bros. Discovery pour confirmer l’information, le point de vente révèle que ses sources ont partagé que Fodé a détaillé une partie de son passé dans la bande, puisqu’il a grandi dans une ferme tout comme Clark Kent.

Depuis l’annonce du film, Gunn a précisé qu’il sera le seul à confirmer le choix final pour le rôle et qu’il ne partagera aucun nom des acteurs qui ont participé ou qui ont été considérés pour le rôle.





Pierson Fodé serait-il un bon Superman ?

Bandes dessinées DC

Fodé ne serait certainement pas un mauvais choix. Comme Corenwest, qui semble être le favori, il correspond à l’âge que Gunn et Safran recherchent pour la future tête de leur franchise. Sa carrière d’acteur a commencé en 2012, avec des apparitions dans le téléfilm Colère de Dieu : Confrontation et apparaissant dans un épisode de iCarly.

Sa grande rupture est survenue peu de temps après, en 2015, lorsqu’il a rejoint la série Amour, Gloire et Beauté comme Thomas Forrester, l’un des personnages principaux. Quant au monde des super-héros, Superman : Héritage ne serait rien de nouveau pour l’acteur, puisqu’il a participé à The CW’s Super Girl. Pour son rôle dans la populaire série d’opéra sop, Fodé a été nominé deux fois pour un Daytime Emmy Award en 2016 et 2017. Depuis, il a participé à d’autres projets intéressants tels que Dynastie ou Règne animal.

Superman : Héritage ne sera pas une histoire d’origine pour le héros titulaire, puisque l’histoire trouvera Clark travaillant déjà comme journaliste sur The Daily Planet et essayant également d’équilibrer sa vie en tant que héros le plus puissant du monde. Aucun détail n’a été partagé sur l’intrigue jusqu’à présent, mais Gunn a confirmé que des personnages comme Jimmy Olsen et Krypto feront partie du film, et bien sûr Lois Lane. Lex Luthor devrait également apparaître. Il y a donc beaucoup de rôles à jouer.

Superman : Héritage sortira en salles le 11 juillet 2025 et sera suivi de Batman : le brave et l’audacieux et Supergirl : la femme de demainles principaux projets de films de la nouvelle DCU à ce jour.