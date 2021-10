Marvel : les réactions des fans de Captain America à la vidéo de Chris Evans jouant du piano

Les fans de Univers cinématographique Marvel n’ayez aucun répit : chaque jour, des nouvelles sur les prochaines sorties du studio présidé par Kevin Feige ils deviennent une tendance mondiale et un sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Et bien que souvent ce ne soient pas des nouvelles heureuses, comme les conflits dans le tournage de Panthère noire : Wakanda pour toujours, beaucoup d’autres s’ils le sont. Chris Evans Rendre ses abonnés Instagram fous en est un exemple clair.

L’acteur qui a joué le légendaire Capitaine Amérique à la fois dans ses films solo et dans les bandes de Vengeurs, a ébloui de nombreux internautes ce vendredi. Avec une vidéo dans ses stories, il a montré jouer au piano Pluie mauve, le thème classique de Prince sorti en 1984. Cependant, ceux qui ont vu le contenu de son profil ont non seulement souligné sa capacité avec l’instrument, mais aussi la tenue qu’il portait, son regard sur la caméra et son charme évident.

Une grande partie des réactions en Twitter ils se référaient la beauté de l’acteur, mais d’autres fans ont été encouragés à regarder plus loin et à mettre en évidence leur Talent. Ils l’ont même comparé à Marilyn Monroe, une icône des années 50, dont on se souvient aujourd’hui principalement pour son apparence impeccable et non pour son travail cinématographique.

« Chris Evans est de nouveau à la mode pour jouer du piano avec virtuosité ; montre que non seulement c’est un joli visageIl a le sang d’un artiste, malgré le fait qu’à l’écran ce qui s’est passé à l’époque avec Marilyn Monroe lui est un peu arrivé ; sa beauté a éclipsé son talent” A écrit l’un des disciples de Captain America. De cette façon, il devient clair que vous avez un don pour manipuler l’instrument et que les gens veulent continuer à voir plus comme ça.

Certains ont même plaisanté avec un duo aux côtés Sébastien Stan -son partenaire MCU- qui a appris à jouer de la batterie pour jouer Tommy lee dans son prochain film. Ceux qui n’ont pas vu la vidéo n’ont rien à craindre, comme Chris Evans mis en évidence dans son profil toutes les vidéos qu’il a publié jusqu’à présent en jouant du piano. Comme il l’a raconté dans une interview en 2019 avec Men’s Journal, cela semble être quelque chose qu’il aime depuis qu’il est enfant. Cela semblerait être un signe que vous continuerez à télécharger plus de ces vidéos.

+ Réactions des fans après avoir vu Chris Evans jouer du piano

