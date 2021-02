« Dragon Ball Super »: la mort de Bardock, la scène qui a fait pleurer Akira Toriyama

Inspiré du roman chinois classique Journey to the West, le manga « Dragon Ball« Par Akira Toriyama serait adapté en deux séries animées très réussies, » Dragon Ball « et »Dragon Ball Z« Il serait divisé en 19 films d’animation différents, trois émissions spéciales télévisées et deux séries animées de suites qui sont » Dragon Ball GT « (pas canon) et »Dragon Ball Super».

Malheureusement, malgré ses milliers et même ses millions de fans à travers le monde, même la franchise n’a pas pu avoir d’adaptation action en direct décent. Actuellement, les fans attendent avec impatience le retour du anime main, qui a abouti au Saga de survie universelle dans le 2018 et jusqu’à présent, il ne semble pas que la série soit prête pour de nouveaux épisodes.

Par conséquent, les fans ont revu d’anciens épisodes de la série ou ont même revu les épisodes de la série originale, se souvenant de l’époque où Goku Il était encore un enfant ou un adulte qui voulait juste être plus fort, sans imaginer qu’il atteindrait le niveau des Dieux avec le Dieu Super Saiyan Oui l’Ultra Instinct.

Mais sans aucun doute, l’un des moments les plus incroyables et les plus émouvants pour son créateur a été le moment où la franchise a raconté l’histoire du Saiyans et de Bardock sur votre planète. C’était un tel spectacle que Akira Toriyama Il a admis dans une interview que la scène l’avait amené aux larmes. Qu’a-t-il dit exactement?

La mort de Bardock a fait pleurer AKIRA TORIYAMA

La mort de Bardock a fait pleurer Akira Toriyama (Photo: Toei Animation)

En ce qui concerne la deuxième série de l’anime principal, peu de choses ont reçu autant d’éloges que « Dragon Ball Z: Bardock – Le père de Goku». Le spécial télé Il a été le premier à accueillir le père de notre héros à l’écran et il s’avère que son créateur a fait faillite en voyant ce projet sur le petit écran.

Le spécial de Bardock a été lancé en Octobre 1990. Le câble spécial a promis d’étendre la tradition de «Dragon Ball ZJuste au moment où la série commençait à gagner du terrain dans le monde entier. Le projet était considéré comme non canon, car Toriyama il n’a pas travaillé sur la spéciale, mais cela a été rapidement démystifié.

Cependant, l’histoire passée de Bardock a été rapidement adopté par les deux fans et Toriyama comme histoire de base pour les créations ultérieures de la franchise. Après tout, la spéciale a ému le créateur aux larmes, il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’il approuve son histoire.

Bardock avait un design identique à Goku, mais avec un visage différent (Photo: Toei Animation)

« Cette spéciale était bonne. J’ai pleuré. Comment se fait-il que vous puissiez créer une histoire tellement meilleure que le manga original?« , Il a dit Toriyama dans une interview après la sortie de la spéciale. Le créateur a réalisé une interview conjointe avec Takao koyama au moment où ce dernier a co-écrit le scénario du spécial télévision.

L’écrivain a dit Toriyama qui étaient très reconnaissants lorsque l’histoire de Bardock Il a été traduit presque identique dans le manga, mais le vieil homme a dit que c’était le moins qu’il puisse faire. « C’est parce que je voulais l’utiliser, quoi qu’il arrive« , Il a dit. « J’ai vraiment pensé, « c’était comme ça », cette dernière scène était vraiment triste« .

Le plus drôle, c’est que dans le passé Toriyama avait admis qu’il n’était pas un créateur en tant que tel de Bardock, mais quelqu’un de Animation Toei l’a approché à ce moment pour lui présenter le plan de la spéciale du père de Goku, lui remettant quelques croquis. Toriyama à la fin, il se consacra uniquement à les refaire et à apporter de légères modifications Bardock de sorte qu’il diffère de Goku.

Bardock s’est battu jusqu’au bout contre Freeza, mais n’a rien pu faire (Photo: Toei Animation)

« Eh bien, même en l’appelant « design », la seule chose que j’ai faite concernant Bardock a été de prendre Goku, de lui donner l’apparence de la race guerrière et de l’habiller avec l’armure de combat des forces de Frieza, donc je ne pense pas que c’était un gros problème. .»A-t-il commenté. Après cela, le spécial télévisé est sorti et il était infiniment reconnaissant que d’autres soient responsables de son histoire d’origine.

Clairement, Toriyama J’étais fan de cette spéciale de l’anime, cela montre donc la volonté de l’artiste d’apporter une influence extérieure à sa série. Cette séquence continue à ce jour, maintenant que Toriyama joint Toyotaro pour le manga « Dragon Ball Super». Et au fur et à mesure que la série en cours progresse, les fans peuvent s’attendre à encore plus de collaborations des deux artistes et d’autres qui se joignent en cours de route.