John Carpenter ne voit pas la fin d’Halloween comme le dernier film de la franchise : « Je ne crois pas que ce soit la fin »

Le mal ne meurt jamais, tant qu’il rapporte de l’argent. Cet automne, Halloween se termine sortira en salles, mettant fin à la trilogie de Halloween films à Blumhouse qui ont commencé avec le redémarrage de 2018. Ce film a servi de suite héritée de l’original Halloween à partir de 1978 par le réalisateur Jean Charpentier, ignorant toutes les autres suites et redémarrages de la franchise. Il n’est pas prévu de passer à un quatrième versement après Halloween se terminedonc la suite a été développée avec l’intention de conclure l’histoire.

Mais Carpenter ne voit pas Michael Myers partir pour toujours, même si sa course à Blumhouse se terminera vraiment par Halloween se termine. Selon le Pittsburgh Post-Gazette, Romero a récemment parlé de Halloween se termine et ce que les fans peuvent attendre du film. Il dit que ce prochain épisode est « quelque peu différent » du film de 2018 et de la suite de l’année dernière, Halloween tue, mais qu’il en est « très fier » ainsi que du travail qu’il a apporté à la bande originale. Il a également félicité le réalisateur David Gordon Green, qui a dirigé les trois films de Blumhouse.

« J’adore travailler avec David Gordon Green, c’est un grand réalisateur. J’adore le soutenir et j’adore ce nouveau rôle. J’adore faire de la musique. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ?

Alors, qu’en est-il de l’avenir de Michael Myers après Halloween se termine? Carpenter ne voit pas cela comme la véritable fin de la franchise. Si Halloween se termine fait beaucoup d’argent au box-office, il n’y a aucune raison de croire que le Boogeyman ne sera pas de retour pour d’autres films à venir, comme le dit Carpenter.

« Si le film rapporte de l’argent, je ne crois pas que ce soit la fin. Quand un film gagne de l’argent, il semble qu’il ressuscite le suivant. »

Jason Blum pense également que la franchise perdurera

Le producteur Jason Blum a également abordé l’avenir potentiel de la Halloween la franchise. Dans l’état actuel des choses, Blumhouse n’a le droit de développer que trois films, il ne pourrait donc pas faire un quatrième versement même s’il le voulait. Bien sûr, cela pourrait potentiellement changer si un nouvel accord devait être mis en place, mais rien n’indique pour le moment des discussions. Peut-être que le plan est d’attendre de voir comment Halloween se termine effectue avant de décider où aller ensuite avec la série.

« Je n’ai pas dit que ce serait le dernier Halloween film », avait précédemment déclaré Blum à Screen Rant. « C’est notre dernier Halloween film. Nous n’avons plus le droit de faire plus Halloweendonc ça remonte à Malek [Akkad] et ce qu’il fait, lui seul le sait, mais nous en avons fini. C’est notre dernier, et je pense que les gens seront très contents. »

Il est très bien possible que Halloween se termine mettra fin à la longue saga entre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et Michael Myers, donc ce film est toujours très important pour la franchise à cet égard. Les chances sont, Halloween sera redémarré en temps voulu, mais jusque-là, vous pouvez attraper Halloween se termine quand il sortira en salles le 14 octobre 2022.