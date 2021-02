La petite amie de Jason Sudeikis: qui est Keeley Hazell?

Il semble que Jason Sudeikis passe à autre chose.

L’acteur de 45 ans, qui s’est soudainement séparé d’Olivia Wilde après une relation de près de dix ans, trouverait à nouveau l’amour – cette fois, avec son ancienne co-star, Keeley Hazell.

Une source raconte Gens que même si Jason «ne cherche rien de sérieux», Hazell et lui ont passé du temps l’un avec l’autre récemment.

Ils « se connaissaient depuis de nombreuses années », a révélé la source le 18 février, ce qui est logique, étant donné que Hazell est apparue aux côtés de Sudeikis dans la comédie de 2014, Boss horribles 2.

Alors que les fans sont plus que familiers avec le drame de rupture entre Sudeikis et son ex Olivia Wilde – qui serait en couple Ne t’inquiète pas chérie acteur Harry Styles – les gens du monde entier sont curieux du nouvel amour de Jason.

Qui est la petite amie de Jason Sudeikis, Keeley Hazell?

Lisez la suite pour tout savoir sur la nouvelle flamme présumée du comédien.

Elle est de Londres.

Selon sa biographie IMDb, Keeley Hazell est née à Lewisham, Londres, en Angleterre, et a grandi à Grove Park.

C’est une Vierge.

Hazell est née le 18 septembre 1986, ce qui fait d’elle une Vierge et signifie probablement qu’elle est travailleuse, aimante, responsable, aimante et fidèle.

Vous l’avez probablement vue dans quelques émissions de télévision populaires.

Keeley Hazell est apparu aux côtés de Jason Sudeikis dans Boss horribles 2, mais ce n’est probablement pas le seul endroit où vous l’avez vue!

Le mannequin et actrice de 34 ans a également eu des rôles récurrents dans la série télévisée The Royals, Ted Lasso et The Beauty Inside.

Elle est apparue dans des films comme Mon drôle de Valentine, Affreux Nice, Comme fou, Mariage mortel, et Comment arrêter d’être un perdant.

Elle est fan de la plage.

Un défilement sur Instagram de Keeley Hazell vous montrera que la femme adore la plage et passer du temps au bord de l’eau!

Récemment, Hazell a passé du temps à explorer la Grèce et, à première vue, elle ne pouvait pas se lasser des beaux paysages. Elle a même une bobine complète sur Instagram détaillant son voyage.

Elle est fan de jeux de mots.

Nous aimons une femme intelligente et intelligente!

Hazell semble être une grande fan de jeux de mots et a un autre moment fort sur sa page Instagram dédiée aux jeux de mots.

«Lockdown Day 39. J’ai rejoint Weight Watchers», a écrit le mannequin sur une photo d’elle allongée sur le canapé, regardant un haltère et une plaque de poids.

Drôle!

La nouvelle de la romance supposée de Jason et Keeley survient quatre mois après la séparation de Sudeikis avec Olivia Wilde.

Le monde a été choqué lorsque Sudeikis et Wilde ont annoncé leur séparation en novembre 2020. Le couple a commencé à se fréquenter en 2011 et ont été fiancés pendant sept ans.

Une source a dit Gens, « La scission s’est produite au début de l’année. C’était à l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. »

Cependant, en janvier 2021, une autre source a révélé que Sudeikis avait le cœur brisé par la scission, et la source a insinué que la scission n’était pas aussi mutuelle que les médias le laissaient croire.

« Il y a encore beaucoup d’amour là-bas, et il aimerait avoir l’espoir qu’il y ait peut-être un moyen pour eux de réparer les choses », a révélé la source à l’époque. « Mais ce qui se passe ensuite reste à voir. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.