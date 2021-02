Le petit ami de Joss Stone: Qui est Cody DaLuz?

Joscelyn Eve Stoker, plus connu sous le nom de Joss Stone, est une chanteuse, compositrice et actrice britannique. Aujourd’hui, elle a annoncé qu’elle et son petit ami Cody DaLuz ont accueilli leur premier enfant au monde le 29 janvier 2021: une petite fille nommée Violet.

À la fin de l’année dernière, elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Stone est la cinquième chanteuse la plus riche d’Angleterre de moins de 30 ans. Elle est devenue célèbre en 2003 avec son premier album intitulé Sessions d’âme. La chanteuse / actrice est également des amis proches de la famille royale, en particulier du prince Harry. Elle a même assisté au mariage royal.

Stone est amie de la famille royale depuis des années en raison de sa participation au travail humanitaire. Elle dirige également un podcast appelé Une cuppa heureuse tous les lundis où elle discute de la mystérieuse émotion humaine du bonheur et, en fait, c’est sur ce podcast qu’elle a annoncé sa grossesse, suscitant des questions sur son bébé papa. Bien que Stone soit assez célèbre en Angleterre, peu de gens connaissent son petit ami et le père de son enfant.

Qui est le petit ami et bébé papa de Joss Stone, Cody DaLuz?

Stone a sauté sur l’étang pour trouver son homme en Amérique, ou plus précisément à North Kingstown, Rhode Island. Le petit état natif de Cody DaLuz a récemment joué dans une vidéo « Accent Wars » sur Instagram de Stone en août dernier. Malheureusement, la plupart de ses informations personnelles n’ont pas encore été révélées, il est donc encore un peu énigmatique.

Comment Joss Stone a-t-il rencontré Cody DaLuz?

Les deux sont assez privés de leur relation, donc on ne sait pas quand ils ont commencé à sortir ensemble ou comment ils se sont rencontrés. Bien que Stone ait déclaré dans une interview qu’elle avait du mal à trouver «celui» et qu’un mariage arrangé était une pensée sérieuse pour elle avant de rencontrer DaLuz parce que «je ne pouvais pas trouver un homme». Heureusement, elle a finalement trouvé DaLuz et est tombée amoureuse avec bonheur.

Sur son Instagram, DaLuz a posté une photo en uniforme avec un groupe de ses copains USO avec la légende, « Miss ces gars #reunion parfois? » DaLuz s’est enrôlé en tant que Marine et fait des contrats militaires, ce qui lui permet de voyager et de découvrir tant de cultures. On ne sait pas si DaLuz est toujours enrôlé ou s’il ne fait que souscrire à ce stade.

Cody Daluz voyage souvent.

Les réseaux sociaux de DaLuz regorgent de photos de voyage de sites incroyables, probablement à cause de son travail. Son Instagram à lui seul a plusieurs points forts des endroits où il a été, ce qui suffit à rendre jaloux même les photographes de voyage. Ils vont de Boston à Dubaï en passant par la Grèce, la Suisse et bien d’autres destinations. Parfois, Stone vient même faire le tour – avec leurs chiens à la remorque!

Le couple a annoncé qu’ils attendaient un bébé ensemble.

La chanteuse a révélé sur son podcast qu’elle attendait un enfant avec DaLuz. Elle a dit dans son épisode de podcast du 5 octobre 2020: « Devinez quoi? Je vais avoir un petit bébé! Je suis tellement excitée de vous parler [Ella Mills] parce que je ne connais pas beaucoup de femmes enceintes. Je suis la semaine 17 et j’ai arrêté d’être malade tout le temps. « Cela signifie leur bébé est probablement attendu fin février ou début mars 2021.

Stone a dit qu’elle avait peur d’accoucher.

Comme toutes les autres femmes, Stone est terrifiée à l’idée d’accoucher. Cela a du sens cependant. Expulser un petit être humain est une épreuve.

Mais les sentiments de Stone à ce sujet sont assez normaux. ‘Je me suis réveillé au milieu de la nuit – au hasard – et je me suis dit:’ Oh mon dieu, j’ai vraiment peur! Je suis vraiment terrifié de devoir le repousser! « »

Baby Violet DaLuz est arrivé un peu tôt.

Stone a confirmé qu’elle avait accouché par césarienne d’une fille nommée Violet Melissa le vendredi 29 janvier 2021, après un long travail.

Stone a déclaré: « Elle était en culasse, donc je devais avoir une césarienne qui était délicieuse … Je suis fatiguée. Cody a été incroyable, ça valait vraiment le coup. Ils ont dû la sortir du toit ouvrant, ce qui a été rapide. Docteur Lee , nous t’aimons!' »

Le couple a fait toute sa grossesse sans savoir si elle était un garçon ou une fille. Mais Stone a dit: « Nous ne savions pas qu’elle était une fille jusqu’à ce moment. Je voulais une fille, mais je ne voulais le dire à personne – rien contre les garçons. »

DaLuz a déclaré: « Je l’ai appelé dès la première échographie, nous avons eu un sentiment. Elle a trois jours. Elle est la plus jolie chose du monde. C’est ma fille parfaite. J’ai les deux plus belles filles du monde entier. »

Le couple a partagé son nouveau-né avec le monde lors d’une édition surprise de leur Cuisiner avec Joss série à la maison.

Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue au monde, Violet!

Deauna Nunes est une écrivaine qui couvre des sujets sur la culture pop, l’auto et l’amour.