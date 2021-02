Dylan McDermott publie sa première photo «  Law & Order: Organized Crime  »

« Law & Order: Organized Crime » se rapproche de plus en plus de sa première date du 1er avril, et nous avons tant de questions.

Bien sûr, nous savons déjà que Christopher Meloni reprendra son cher Det. Elliot Stabler, dont il est l’auteur sur «Law & Order: SVU». Et fin janvier, nous avons appris que Dylan McDermott (« The Practice », « Hollywood ») a également rejoint le casting.

Mais c’est tout ce que nous savions … jusqu’à jeudi, lorsque McDermott a publié une photo super teasy de lui-même sur Instagram:

La photo, qui montre McDermott dans une veste de costume à double boutonnage, une cravate et des cheveux lissés dans le dos (posant avec deux magnifiques chiens-loups irlandais dans un salon super épuré, presque monochrome), n’a que cela pour une légende: « 1er avril @nbcsvu #organizedcrime. «

Nous le savions déjà! Mais creusons plus profondément. Voici ce que nous savons et ce que nous pense nous savons:

Ceci n’est pas une photo prise depuis le salon de McDermott

C’est une supposition; ça pourrait être le tapis d’un acteur hollywoodien, mais la pose et la tenue de McDermott – plus le fait que son chien est un petite boule de fuzz nommée Otis, pas deux chiens-loups irlandais – nous fait croire qu’il s’agit en fait du personnage de McDermott, sur le plateau de « Crime organisé ».

Cliquez sur l’image pour obtenir une confirmation: il existe des balises pour #NBCSVU, #RalphLaren, #WolfEntertainment et #CumorKennel (qui est probablement une référence à Cú Mór Kennels, éleveurs de loups irlandais dans le Maryland).

Dylan McDermott lors d’un dîner pré-Oscar Awards en février 2020 à Beverly Hills, Californie. Stefanie Keenan /

Le personnage de McDermott n’est probablement pas l’un des bons gars

Nous avons l’habitude de le voir comme inébranlable sur « The Practice » et douteux sur « Hollywood », mais cette image crie « Je ne joue pas un héros dans cette série ». Et vraiment, puisque le Stabler de Meloni est déjà le héros, ce n’est pas un énorme bond en avant. Pour nous, l’image véhicule « un homme super riche et puissant qui laisse un designer inspiré de Marie Kondo décorer sa maison » et qui compense avec non pas une bête géante, mais deux, pour le protéger.

En attendant, qu’est-ce que c’est que ce gadget dans le coin inférieur gauche? Cela a l’air très … low-tech, mais menaçant.

Et devrions-nous déduire quoi que ce soit des «barreaux» de l’escalier derrière lui quant à son destin ultime dans la série? Très bien, maintenant nous lisons vraiment les choses là-dedans.

McDermott joue probablement un gangster

C’est vraiment spéculative, mais nous allons aller sur une branche ici: Le premier épisode dans lequel il apparaîtra le 1er avril s’appelle « What Happens in Puglia », une référence à une ville en Italie. (Jusqu’à présent, il devrait apparaître dans au moins cinq épisodes, indiquant un arc en cours.)

C’est un stéréotype de croire que toute référence à l’Italie implique la foule, mais là a Il y a eu une augmentation des activités du crime organisé dans les Pouilles, et « Law & Order » entre dans l’aspect « arraché des gros titres » et, eh bien, l’émission s’appelle « Organized Crime ».

Cela dit, McDermott est d’origine irlandaise partielle, tout comme les chiens, donc … tout est possible.

Son personnage entre presque certainement dans une situation instable

La vérité est que toute situation avec le mercurial Stabler (que Meloni a joué sur « SVU » de 1999 à 2011) est potentiellement volatile, et basée sur les images de Meloni et Mariska Hargitay (qui joue son ancienne partenaire Olivia Benson) sur « Law & Order : SVU « ont partagé leurs retrouvailles sur cette émission, ils partagent un câlin et tournent des scènes près d’un cimetière.

Nous sentons que l’état d’esprit de Stabler ne sera pas génial lorsqu’il revient sur nos petits écrans. Entrez le méchant (possible!) De McDermott et les choses pourraient vraiment devenir méchant.

McDermott est très excité de participer à l’émission

Comment savons nous? Il a posté trois photos faisant référence à « Organized Crime » sur Instagram (y compris cette nouvelle) depuis le 27 janvier, tout de lui-même, mais quand même. On a hâte non plus!

Alors restez à l’écoute: « Law & Order: Organized Crime » sera diffusé le jeudi 1er avril. Il sera précédé de « Law & Order: SVU », qui retrouvera Stabler et Benson ensemble, au moins pour un épisode .