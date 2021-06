Doctor Q : Brad Pitt s’inspire d’un médecin mexicain pour son prochain film

Alfredo Quiñones-Hinojosa, mieux connu comme « Docteur Q », est un neurochirurgien, auteur et chercheur qui a mené la vie d’un film et, comme il le mérite, sera porté au grand écran. Selon des informations, la société de production Plan B Entertainment, dont Brad Pitt possède depuis 2006, suit votre dossier et l’acteur serait chargé de jouer le docteur dans un nouveau long métrage biographique.

L’homme de 53 ans est actuellement professeur au William J. et Charles H. Mayo, chef du service de chirurgie neurologique et dirige le Tumor Stem Cell Laboratory de la Mayo Clinic à Jacksonville, en Floride.. Plus d’une fois, il a déclaré que son plus grand désir est de trouver un remède contre le cancer. « Le cancer coûte très cher et nous n’avons pas les outils, nous ne les avons pas inventés. C’est une autre raison pour laquelle je continue d’essayer d’inventer des remèdes contre la maladie et de les mettre à la disposition du reste du monde. peut obtenir ces remèdes « il a dit à CNN.

Lorsqu’il était adolescent, il a tenté de traverser la frontière avec les États-Unis plus d’une fois, et c’est lors de la deuxième tentative qu’il a pu courir jusqu’à l’endroit où se trouvait son cousin et a commencé sa vie dans le pays nord-américain. Une fois installé dans une autre nation avec sa famille, il a commencé à étudier les académies communautaires jusqu’à ce qu’il obtienne la citoyenneté. Avec le temps, il s’est fait une place dans le Harvard University School of Medicine, où il a reçu les honneurs.

Il a commencé à travailler jusqu’à est devenu une référence à l’hôpital, où il a passé son temps en salle d’opération à retirer différents types de tumeurs cérébrales. En reconnaissance a reçu de nombreux prix et décorations, comme l’inclusion dans le classement des 100 Hispaniques les plus influents aux États-Unis, Neurochirurgien de l’année en 2014 et nommé comme l’un des esprits les plus brillants du Mexique dans le monde en 2015.

Pour le moment, plus de détails sur la production de son film sont inconnus et ils n’ont annoncé aucune date de tournage ou de première, mais on sait que Brad Pitt l’interprétera. A propos de l’acteur, qu’il n’a pas encore rencontré en personne, Alfredo Quiñones-Hinojosa plaisante en disant qu’il n’est pas en si bon état. « Tu vas devoir faire beaucoup d’exercice »a-t-il dit en riant lors d’une conversation avec EFE.