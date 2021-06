Le batteur des Killers partage les détails du nouvel album

En avril dernier, Brandon Flowers, leader et chanteur de The Killers, a indiqué que le groupe avait terminé l’enregistrement de son nouvel album après la sortie de « Imploding The Mirage » en 2020, bien que le musicien n’offrirait pas de fenêtre estimée pour son arrivée au Publique.

Après ces déclarations, Ronnie Vannucci Jr., batteur de The Killers, a indiqué que le groupe avait préparé quelque chose de « très différent » dans ce nouvel album lors d’une conférence sur le podcast « Sarah Hagan Backstage », expliquant que ce matériel devrait être publié à un moment donné en août prochain.

« Imploding The Mirage est sorti en août dernier, nous en avons un autre en août », a commenté Vannucci Jr. « Eh bien, bizarrement, nous avions cette pile de fichiers de chansons qui étaient un peu comme des orphelins de notre dernier album, mais nous sommes les garder pour le nouveau matériel », a commenté le batteur.

Vannucci Jr. a expliqué que ce nouvel album sera « très différent du matériel normal de Killers ». « Au lieu de cela, nous avons fait un autre album, qui est quelque peu conceptuel et très différent de notre matériel habituel. Nous avons donc toujours cette pile de chansons dans nos dossiers et nous en écrivons toujours plus », a-t-il déclaré.

C’est toujours bien d’avoir quelques chansons (ou même un album) qui traînent, juste au cas où.

Aujourd’hui (16 juin), The Killers a sorti « Dustland », leur collaboration avec Bruce Springsteen dans laquelle le groupe de Las Vegas fait une révision de « A Dustland Fairytale », un single de l’album de 2008 « Day & Age » que Brandon Flowers a écrit comme une catharsis du combat de sa mère contre le cancer.