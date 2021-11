Le dernier Spider-Man: No Way Home La fuite de photos confirme de nombreux spoilers longtemps suspectés?

Un potentiel MAJEUR Spider-Man : Pas de chemin à la maison la fuite vient peut-être de confirmer plusieurs des rumeurs en cours les plus excitantes. Soyez prévenu, car il est possible SPOILERS suivre. Initialement partagée par le célèbre spécialiste du cinéma John Campea, qui a depuis supprimé les tweets en question, la fuite apparente révèle deux images extrêmement excitantes, qui confirmeraient toutes deux des camées extrêmement excitants.

Apparemment, de nouvelles photos divulguées de #SpiderManNoWayHome, ça me semble légitime. pic.twitter.com/QcefcHq7qI – Mises à jour et fuites de Spider-Man NWH 🕷🕸 (@Spider_Leaks) 9 novembre 2021

La première image montre Peter Parker de Tom Holland aux côtés de Tobey Maguire et Andrew Garfield, tous trois portant leurs costumes respectifs de Spider-Man. Le trio se penche clairement sur quelque chose de profondément préoccupant, l’équipe de Spider-Men se préparant sans aucun doute à se battre avec l’assortiment de méchants qui, nous le savons, figureront dans le film. En termes d’authenticité, l’image semble certainement assez réelle, Tom Holland arborant les mêmes blessures au visage que celles montrées dans une récente image officielle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Donc, si c’est un faux, quelqu’un a fait ses devoirs.

La deuxième image prouve apparemment le retour de Charlie Cox en tant que Matt Murdock, avec l’avocat/vigilant assis à une table avec Peter Parker de Tom Holland, Jon Favreau en tant que Happy Hogan et Marisa Tomei en tant que tante May. La photo semble provenir d’une scène qui a été récemment décrite dans une interview par Holland, au cours de laquelle il a taquiné l’inclusion d’un mystérieux quatrième personnage. « Ce sont quatre personnes assises à une table, qui discutent de ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable », a déclaré Holland. « L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. » L’image elle-même correspond également à l’environnement d’une scène dès le début de la bande-annonce récente, donc encore une fois, beaucoup d’efforts ont été faits pour créer l’image qu’il s’agit d’un faux.

Il convient également de noter une fois de plus qu’Andrew Garfield et Charlie Cox ont démenti à plusieurs reprises les rumeurs de leur retour imminent en Spider-Man : Pas de chemin à la maison. « Il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué », a déclaré Garfield. « Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe ce que je dis, je suis foutu. décevant pour les gens ou ça va être vraiment excitant. »

Pendant ce temps, Cox s’est même inquiété du fait que la spéculation constante pourrait affecter tout retour futur qui pourrait être au sein du conseil d’administration de Marvel Studios. « Ma réponse est ‘Pas de commentaire.’ Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas », a-t-il déclaré. « De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut placés chez Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela influence . Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur le désir que je revienne. «

Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange de l’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui déchaîne la folie du multivers. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Ces images ont été partagées par Mises à jour et fuites de Spider-Man NWH.

