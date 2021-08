Ce sont les 4 séries similaires à Modern Love que vous devriez voir

L’amour moderne conquis les téléspectateurs avec sa première saison. Sur la base des histoires qui Le New York Times compté dans sa colonne de l’amour moderne, Amazon Prime Vidéo porté à l’écran des situations divertissantes et émouvantes. En ce sens, aujourd’hui sa deuxième partie est arrivée sur la plateforme avec des épisodes renouvelés et un casting différent avec Kit Harington, Tobias Menzies Oui Lucy Boynton à la tête. Si vous avez aimé Modern Love, voici quelques séries que vous devriez ajouter à votre liste.

+4 séries comme Modern Love sur Amazon Prime

-Les Romanoff

Matthew Weiner, le créateur de Des hommes fous, présenté en 2018 Les Romanoff. La série originale d’Amazon Prime Video présente différentes histoires de personnes du monde entier qui pensent être les descendants de la famille royale russe. Qu’est-ce que cela a en commun avec L’amour moderne? Huit épisodes sont traités qui racontent des situations individuelles mais contemporaines. Il présente des performances d’Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Noah Wyle, Christina Hendricks,







-C’est nous

La bande qui nous montre la famille Pearson C’est devenu une proposition presque obligatoire pour les amoureux de la série. C’est que tout au long de leurs saisons, C’est nous expose des histoires qui ne cessent de se connecter les unes aux autres et qui sont traversées par l’amour sous toutes ses formes. Si tu m’aimes bien L’amour moderne et vous cherchez une option qui vous passionne, c’est la bonne. De plus, il met en vedette Milo Vintimille, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K. Brown. Vous ne pouvez pas exiger plus.







-J’aime la bite

Si tu as déjà vu Wanda vision Oui C’est nous, dans j’aime la bite vous rencontrerez quelques visages familiers. Protagonisée par Kevin Bacon (Ren dans Footlose), la série présente des performances de Kathryn Hahn (l’incroyable Agatha Harkness dans Marvel) et Griffin Dunne (Oncle Nicky dans la bande Pearson). j’aime la bite, tel qu’il est traduit en Amérique latine, expose l’intrigue d’un mariage en crise formé par une réalisatrice indépendante et son mari. Tous deux deviennent obsédés par un professeur nommé Dick et ce sera à travers cette situation qu’ils commenceront une découverte de soi.







-Sac à puces

L’un des épisodes les plus émouvants de la première saison de L’amour moderne avait comme protagoniste Andrew Scott. Si vous avez apprécié leur performance et que vous vouliez en savoir plus sur les amours, les tragédies et même le sexe apparemment interdits, Sac à puces c’est une comédie dramatique idéale. Créé par Phoebe Waller-Pont C’est une série courte et divertissante qui vous apportera des larmes de rire et d’émotion.