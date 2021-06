Les téléspectateurs d’attractions nues demandent que l’émission soit annulée en tant qu’air « Best Naughty Bits »

Attraction nue est connu pour son approche bare-all pour la datation, encourageant les singletons se déshabiller pour leur costume d’anniversaire pour courtiser un amant potentiel.

Mais bien qu’il soit à la télévision depuis 2016, il semble que certains téléspectateurs ne puissent toujours pas tout à fait gérer le non conventionnel prémisse – certains appelant même à l’annulation du spectacle après huit saisons.

Récemment, nous avons eu droit à Attraction nue : meilleurs morceaux coquins, une série spéciale réunissant les le plus méchant et les moments les plus choquants.

Après l’émission hebdomadaire a commencé le mois dernier, de nombreux téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour réfléchir à quel point ils trouvent « horrible » la rencontre programme.

L’un d’eux a écrit : « Pourquoi au Terre est Nu Attraction une chose? Honnêtement je suis sexe positif mais Quelqu’un Besoins à Annuler cette merde. »

Un autre était d’accord : « Je ne peux toujours pas croiree #AttractionNaked a été commissionné ! »

Quelqu’un d’autre a fait rage : « Attraction nue à la télévision. C’est affreux. Je pense que je suis démodé. Qu’est-il arrivé à l’amour et à la connexion ? »

Crédit : Canal 4

Un troisième a déclaré que c’était le « spectacle le plus fou », tandis qu’un autre a ajouté: « How est NAttraction demandée une chose réelle à la télévision ? »

Quelqu’un d’autre a souligné qu’ils n’étaient pas « prudes », mais a admis que programme ‘tourne’ leur estomac quand ils voient que jet.

Cependant, tout le monde ne ressent pas la même chose, car certains téléspectateurs ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de l’émission – en fait, beaucoup ont loué le spectacle pour sa prémisse unique.

Crédit : Canal 4

L’un a dit : « Attraction nue C’est bizarre, mais il parvient d’une manière ou d’une autre à montrer la sexualité et à être entièrement nu d’une manière naturelle. »

Mais certains téléspectateurs ont avoué qu’ils ne pouvaient pas en avoir assez de la série, avec un fan tweetant: « Naked Attraction est l’une de ces émissions que vous ne devriez probablement pas aimer, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Si étrange mais si convaincant. «

En taquinant la série en cinq parties – qui s’est terminée plus tôt cette semaine – avant son premier épisode en mai, l’animatrice Anna Richardson a déclaré OK! Magazine que les téléspectateurs pourraient revenir sur certains des moments les plus mémorables de l’émission de rencontres.

Elle a déclaré: « Ils sont littéralement hilarants. Quand je faisais la voix off, celui qui a écrit le script, mérite littéralement un Oscar. J’ai pleuré de rire dans la cabine de voix off. Et je garantis LOLS avec le meilleur de. »