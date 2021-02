Les meilleures applications pour connaître les heures

Le moyen le plus simple d’apprendre les heures d’horloge est de jouer à des jeux. Essayez ces applications!

Actuellement, il est possible de trouver des centaines d’applications éducatives qui facilitent l’accès des plus petits apprendre divers sujets de manière simple, pratique et surtout amusant.

Justement, l’une des alternatives que nous souhaitons vous présenter est la applications pour connaître les heures, pour que les plus petits commencent à connaître le temps d’une manière amusante et attrayante à voir. Rejoignez-nous pour découvrir ce qu’ils sont.

Les meilleures applications pour que les enfants apprennent les heures

Apprenez le temps

Montre enfants

Apprenez les heures

Tell Me The Time, Lite interactif

Montre d’apprentissage des enfants

Surveillez les enfants

Ensuite, nous passerons en revue les applications mobiles les plus populaires afin que les enfants puissent pratiquer le temps de manière simple et amusante. De plus, les applications que vous verrez ci-dessous sont disponibles pour les appareils Android et iOS, vous devrez donc choisir en fonction du type d’appareil que vous possédez.

Apprenez le temps

C’est un jeu amusant pour apprendre le temps dans lequel les petits peuvent profiter des histoires, des explications sur fonctionnement de l’horloge et animations très amusant avec lequel vous en apprendrez plus sur le temps.

Parmi les différents jeux auxquels ils peuvent accéder, il y a la possibilité de construisez votre propre montre, horloge parlante, bouge les mains pour dire l’heure, choisissez la bonne horloge pour le départ du bus, entre autres.

Le point fort est qu’il a d’excellents graphismes, Voix d’acteurs en direct et bibliothèque de plus de 1000 fichiers audio cela garantira aux enfants des heures de plaisir et d’apprentissage. Il est totalement gratuit et disponible pour Android.

Montre enfants

C’est une application parfaite pour que les enfants apprennent à lire et comprendre l’horloge, les minutes, les heures et les secondes. Il a 6 niveaux de difficulté dans lequel le petit augmentera la difficulté à mesure qu’il se familiarisera avec l’horloge et l’heure.

Au cours des six niveaux initiaux, les enfants pourront apprendre à partir de simples affichages des aiguilles des heures et des minutes jusqu’à comprendre une heure et demie (1h30 / h), ou quatre quarante-cinq minutes (4h45 / h) de manière très dynamique et ludique.

En outre, la montre est capable de vous indiquer l’heure et de vous proposer différents exercices pour que vous appreniez. C’est un excellent outil pour améliorer l’apprentissage des plus petits. Si vous souhaitez l’essayer, c’est gratuit et sans publicité sur le Google Play Store.

Apprenez les heures

Apprendre les heures est une application conçue pour iPhone, iPad et iPod touch, dans lequel les plus petits peuvent apprendre et pratiquer à leur rythme l’heure, les quarts, les minutes et familiarisez-vous avec le fonctionnement de la montre.

Avec cette application, ils peuvent lire l’heure sur une horloge analogique, apprenez la conversion entre les horloges analogiques et numériques et suivez vos progrès. Le seul inconvénient de cette application est que parce qu’elle est complètement gratuit, contient de la publicité, bien que selon les développeurs, « sont soigneusement positionnés pour que l’utilisateur soit moins susceptible de cliquer dessus pendant la lecture« .

Tell Me The Time, Lite interactif

Cette application amusante concerne un jeu d’apprentissage du temps pour les enfants de 3 à 12 ans dans lequel ils peuvent apprendre d’une manière facile et dynamique à interpréter les horloges analogiques et numériques, lisez les heures et complétez les différents niveaux de connaissances.

Il a 5 niveaux de difficulté qui aident les enfants à améliorer leurs compétences pour lire l’horloge progressivement, toujours dans un environnement convivial qui améliore votre expérience d’apprentissage.

Sa conception est visuellement très frappant et coloré plus que 9 horloges entièrement interactives différentes et conçu à la main avec des mains mobiles conçues pour les petits doigts. Cette application est totalement gratuite dans l’App Store pour les appareils iOS.

Montre d’apprentissage des enfants

Voulez-vous savoir comment enseigne l’heure facilement? Avec l’appli horloge d’apprentissage des enfants, vous pouvez aider votre tout-petit à lire l’heure sans complications et de manière ludique.

Cette application a un conception simple mais fonctionnel dans lequel les petits doivent apprenez l’horloge en devinant l’heure, apprenez à régler l’horloge, apprenez l’horloge en faisant correspondre l’heure, ajuster les mains et de plus.

Une alternative totalement gratuit et simple à utiliser pour montrer aux enfants l’heure et apprendre à comprendre l’horloge. Téléchargez-le depuis le Google Play Store.

Surveillez les enfants

Le dernier membre de la liste est Surveillez les enfants. Cette application a différentes activités pour apprendre les heures d’horloge qui aidera les plus petits à dire l’heure et qu’il est totalement gratuit dans le Play Store.

Ses l’interface est très simple et a sons drôles qui font du processus d’apprentissage une expérience dynamique et intéressant. Mieux encore, peu importe si l’enfant ne sait toujours pas lire, car il a un lire le système à voix haute de tous les textes qui faciliteront le processus de compréhension.

Nous espérons que vous êtes 6 applications sont les outils idéaux pour que vos petits apprennent, comprendre et maîtriser le fonctionnement de l’horloge et de l’heure tout en s’amusant à le faire. Connaissez-vous une autre application de ce style? N’hésitez pas à le partager avec d’autres. Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleurs sites Web et applications pour apprendre à lire.

