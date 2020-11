DMX explique comment il a été amené à fumer du crack quand il était enfant

X a récemment parlé avec Talib Kweli Parti populaire podcast et a déclaré que son mentor l’avait amené à fumer du crack quand il était enfant. [Jump to 1:05 mark].

« J’étais à Yonkers », a déclaré DMX. « Ce gars Ready Ron, il était comme un grand frère pour moi. Il rappait, et je ferais le beatbox. J’aimais ce gars comme un frère aîné. Moi et mes hommes l’ont fait. un vol un soir, et c’était son anniversaire et nous sommes revenus et avons partagé l’argent. J’ai dit: « Tiens, va chercher quelque chose de gentil pour ton anniversaire. » Alors il est revenu avec un blunt enroulé, et pendant que je compte l’argent, il a passé le blunt. Je n’ai pas été pressé. Je ne fume pas vraiment. «

« Il a passé le blunt et j’ai frappé le blunt et je me suis dit que je n’étais plus concentré sur l’argent », a-t-il poursuivi. « Je n’avais jamais ressenti ça, ça m’a juste foutu … je a découvert plus tard qu’il a lacé le blunt avec du crack. Pourquoi ferais-tu ça à un enfant? Il savait que je l’admirais. Pourquoi ferais-tu ça à quelqu’un qui te regarde? Un monstre est né. Je ne ferais pas ça à mon pire ennemi. Surtout pour quelqu’un que vous êtes censé aimer. «