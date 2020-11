Alex, ancienne membre de BP RANIA, révèle ses pensées sur BLACKSWAN en utilisant sa voix dans leur album

Alex Reid rejoint DR Musiquele groupe de filles de, BP RANIA, en 2015. Elle a fait des vagues pour être la première idole noire de K-Pop de l’industrie.

Bien qu’elle ait quitté le groupe en août 2017, son contact avec sa vie d’idole précédente n’a pas pris fin. Le nouveau groupe de filles de DR Music, CYGNE NOIR, a utilisé sa voix dans plusieurs chansons de leur premier album Au revoir RANIA.

Le duo d’Alex avec un membre Hyemi appelé « No Dab » a été inclus dans l’album complet, et sa voix a été entendue dans plusieurs autres chansons, y compris le remix de « Start a Fire » de BP RANIA.

Dans une interview avec GRÂCE GRÂCE, Alex a révélé ce qu’elle pensait d’être dans une telle situation. Elle a évoqué ses fans bien-aimés qui ont pris sa défense dès la sortie de l’album.

Ils sont également confus parce qu’ils voulaient être sûrs d’avoir mon argent pour ça, et [they wanted] pour m’assurer que je suis conscient et que personne ne me tire un rapide ou quelque chose comme ça.

– Alex