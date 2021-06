Noel Gallagher explique pourquoi les gens n’aiment pas Bono de U2

Toujours prêt à partager ses points de vue particuliers sur un sujet précis, Noel Gallagher a partagé son point de vue sur les raisons du mépris du grand public pour Bono, leader du groupe de rock alternatif irlandais U2.

Et c’est que malgré la grande popularité avec laquelle U2 a à l’international, le groupe a fait face à de sévères critiques de la part de ses détracteurs, qui sont égaux en nombre à ses adeptes, quelque chose dont Gallagher désigne Bono comme le seul responsable d’avoir été pris comme bouc émissaire ” .

Dans une conversation que Gallagher a eue avec Andy Bush et Richie Firth d’Absolute Radio, Gallagher a expliqué (via NME) que si les gens pensent qu’ils détestent le travail de U2 en général, ce qu’ils détestent vraiment, c’est l’attitude « bienveillante » que Bono présente constamment à son public. les apparences.

« Je suis un peu frustré quand les gens disent ‘Je n’aime pas U2’ et je pense que non, ce que vous dites, c’est que vous n’aimez pas Bono. C’est comme me dire que vous n’aimez pas une seule note de ce qu’ils ont fait. Ce sont des ordures, cela n’a pas de sens », a déclaré Gallagher dans l’interview.

Je lui ai dit et je vous le dis : Personne n’aime un « bienfaiteur », personne ne l’aime. C’est pourquoi les gens sont comme moi. Je suis un criminel.

Gallagher et Bono sont connus pour avoir une relation d’amitié étroite, c’est pourquoi le musicien britannique ne regrette pas de lancer ce genre de commentaires. Même en 2019, il plaisantait même en disant qu’il serait prêt à aider l’Irlandais s’il avait besoin de se débarrasser d’un corps.

Noel Gallagher a ensuite loué l’impact du cinquième album de U2, « The Joshua Tree », dans le monde de la musique, assurant que la première face de l’album est une folie totale, venant le comparer avec « Thriller » de Michael Jackson.