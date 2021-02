Django Unchained a presque perdu sa scène la plus drôle parce que le public de test ne l’a pas compris

Django Unchained est à bien des égards le film le plus tarantino-esque que Quentin Tarantino ait réalisé depuis Pulp Fiction. L’une des scènes les plus mémorables de Django Unchained est parfois appelée la scène « tête de sac », où un groupe de membres du KKK se plaignent de leurs masques mal construits faits de sacs de jute. Dans une récente interview pour Empire, Tarantino a révélé même qu’il était intimidé par la perspective de filmer la scène à la perfection.

« Cela a autant de rires hystériques que j’ai jamais entendu dans n’importe quelle projection de film, et cela se produit partout dans le monde. C’était la scène préférée de tout le monde dans le scénario. Amy Pascal, la moitié de la raison pour laquelle elle voulait faire le film à Columbia était à cause de cette scène. Mais c’était l’une de ces scènes qui a tellement plu sur la page que j’ai commencé à être intimidé par le fait que ce serait si bon dans le film? Est-ce que tout le monde l’aime tellement sur la page [that it’s] vais-je perdre quelque chose dans la traduction une fois que j’aurai un groupe d’acteurs jouant les rôles? Parce que ce n’est pas basé sur une performance, c’est beaucoup de monde. Et cela arrive dans une partie étrange du film. «

Malgré ses doutes, Quentin Tarantino a réussi à tourner la scène à sa satisfaction. C’est alors qu’un nouveau problème est apparu. Le cinéaste et son équipe ont découvert que la scène à elle seule ne semblait pas frapper le public de test comme un élément hilarant, car ils étaient mystifiés quant à son objectif dans le récit plus large de Django Unchained.

« Nous tournons la scène et oublions le fait que c’est une longue séquence comique – c’est une séquence de cinq minutes dans un film qui est déjà très long. Donc moi et mon monteur Fred [Raskin] nous avons coupé le film ensemble, nous avons coupé cette séquence ensemble, et nous en sommes vraiment heureux … et donc un intervieweur venait m’interviewer et je quittais la salle de montage pour déjeuner avec eux et parler de quelque chose, et Je dirais: ‘Hé, tu veux voir une scène du film?’ «

« ‘Ouais bien sûr, je serais heureux de!’ Ou un réalisateur ou quelqu’un rendait visite. Et donc nous avons eu quatre moments différents où quelqu’un est venu visiter pour quelque raison que ce soit et nous allions leur montrer quelque chose, donc nous allions faire ressortir cette scène et la leur montrer. Et ça n’a jamais été la réponse que nous pensions qu’elle devrait obtenir. Ils ne savaient pas vraiment ce qu’ils regardaient. C’est presque comme dans Le Prestige quand Christian Bale fait le tour de magie [Hugh Jackman is] comme: ‘Il ne le fait même pas correctement! Le public ne réalise même pas à quel point c’est un bon truc! (des rires) »

Heureusement, bien que le film tourne trop longtemps et que le public de test ne semble pas trop impressionné, Tarantino a gardé la scène « tête de sac » Django Unchained, et cela a abouti à l’une des séquences les plus drôles jamais vues au cinéma. Cette nouvelle provient du podcast Celebration Cinema.

Sujets: Django Unchained