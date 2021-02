Dans le dernier épisode du Traversée d’animaux franchise, la tradition a continué à célébrer les anniversaires des villageois. Vous pourriez (ou non) être surpris que non seulement tous les villageois aient des anniversaires, mais aussi tous les caractères spéciaux! Cette liste fournit chaque villageois et chaque anniversaire de personnage spécial dans le jeu!

Tous les anniversaires dans Animal Crossing: New Horizons

Si vous cherchez quelque chose de spécial pour votre villageois préféré, mais que vous ne savez pas lorsque pour leur donner, alors vous êtes au bon endroit. Nous avons la liste complète des villageois et des personnages spéciaux (plus de 400!), Ainsi que leurs anniversaires! Ils sont classés par ordre alphabétique, car nous pensons que vous allez probablement chercher par caractère plutôt que par date!

En rapport: Comment dormir dans Animal Crossing: New Horizons – Guides de jeu Pro

Villageois

Amiral : 27 janvier

: 27 janvier Agents : 2 juillet

: 2 juillet Agnès : 21 avril

: 21 avril Al : 18 octobre

: 18 octobre Alfonso : 9 juin

: 9 juin Alice : 19 août

: 19 août Alli : 8 novembre

: 8 novembre Amelia : 19 novembre

: 19 novembre Anabelle : 16 février

: 16 février Anchois : 4 mars

: 4 mars Angus : 30 avril

: 30 avril Anicotti : 24 février

: 24 février Ankha : 22 septembre

: 22 septembre Annalisa : 6 février

: 6 février Annalisez : 2 décembre

: 2 décembre Antonio: 20 octobre

20 octobre Apollon : Le 4 juillet

: Le 4 juillet Pomme : 24 septembre

: 24 septembre Astrid : 8 septembre

: 8 septembre Audie : 31 août

: 31 août Aurore : 27 janvier

: 27 janvier Ava : 28 avril

: 28 avril Avery : 22 février

: 22 février Axel : 27 janvier

: 27 janvier Baabara : 28 mars

: 28 mars Bam : 7 novembre

: 7 novembre Bracelet : 27 août

: 27 août Barold : 2 mars

: 2 mars Être un : 27 janvier

: 27 janvier Beardo : 27 septembre

: 27 septembre Beau : 5 avril

: 5 avril Becky : 9 décembre

: 9 décembre Bella : 28 décembre

: 28 décembre Benoît : 10 octobre

: 10 octobre Benjamin : 3 août

: 3 août Berthe : 25 avril

: 25 avril Bettina : 12 juin

: 12 juin Bianca : 13 décembre

: 13 décembre Coup de poing : 29 mars

: 29 mars Chapiteau : 3 octobre

: 3 octobre Facture : 1er février

: 1er février Gamelle : 25 mars

: 25 mars Biskit : 13 mai

: 13 mai Bitty : 6 octobre

: 6 octobre Blaire : 3 juillet

: 3 juillet Blanche : 21 décembre

: 21 décembre Bluebear : 24 juin

: 24 juin Bob : 1er janvier

: 1er janvier Bonbon : 3 mars

: 3 mars Des os : 4 août

: 4 août Boomer : 7 février

: 7 février Boone : 12 septembre

: 12 septembre Bottes : 7 août

: 7 août Boris : 6 novembre

: 6 novembre Boyd : 1er octobre

: 1er octobre Bree : 7 juillet

: 7 juillet Broccolo : 30 juin

: 30 juin Broffina : 24 octobre

: 24 octobre Bruce : 26 mai

: 26 mai Bulles : 18 septembre

: 18 septembre mâle : 4 avril

: 4 avril Bourgeon : 8 août

: 8 août Bunnie : 9 mai

: 9 mai Hommasse : 1er novembre

: 1er novembre Bourdonner : 7 décembre

: 7 décembre Cally : 4 septembre

: 4 septembre Camofrog : 5 juin

: 5 juin Canberra : 14 mai

: 14 mai Candi : 13 avril

: 13 avril Carmen : 6 janvier

: 6 janvier Caroline : 15 juillet

: 15 juillet Carrie : 5 décembre

: 5 décembre Cachemire : 2 avril

: 2 avril Celia : 25 mars

: 25 mars César : 6 septembre

: 6 septembre Chadder : 15 décembre

: 15 décembre Charlise : 17 avril

: 17 avril Cheri : 17 mars

: 17 mars cerise : 11 mai

: 11 mai Chester : 6 août

: 6 août Chèvre : 6 mars

: 6 mars Chef : 19 décembre

: 19 décembre Côtelettes : 13 octobre

: 13 octobre Bouffe : 22 juillet

: 22 juillet Chrissy : 28 août

: 28 août Claude : 3 décembre

: 3 décembre Claudia : 22 novembre

: 22 novembre Argile : 19 octobre

: 19 octobre Cléo : 9 février

: 9 février Clyde : Le 1er mai

: Le 1er mai Entraîneur : 25 avril

: 25 avril Cobb : 7 octobre

: 7 octobre coco : 1er mars

: 1er mars Cole : 10 août

: 10 août Colton : 22 mai

: 22 mai Biscuit : 18 juin

: 18 juin Cousteau : 17 décembre

: 17 décembre Cranston : 23 septembre

: 23 septembre Croque : 18 juillet

: 18 juillet Cuba : 29 janvier

: 29 janvier Curiosités : 8 mai

: 8 mai Frisé : 26 juillet

: 26 juillet Sec : 1er Juillet

: 1er Juillet Cyd : 9 juin

: 9 juin Cyrano : 9 mars

: 9 mars Marguerite : 16 novembre

: 16 novembre Deena : 27 juin

: 27 juin Deirdra : 4 mai

: 4 mai Del : 27 mai

: 27 mai Épicerie : 24 mai

: 24 mai Darwin : 25 mai

: 25 mai Diane : 4 janvier

: 4 janvier Diva : 2 octobre

: 2 octobre Vertigineux : 14 juillet

: 14 juillet Dobie : 17 février

: 17 février Doc : 16 mars

: 16 mars Dom : 18 mars

: 18 mars dota : 18 février

: 18 février Toqué : 14 mars

: 14 mars Drago : 12 février

: 12 février Draka : 25 juin

: 25 juin Dérive : 9 octobre

: 9 octobre Ed : 16 septembre

: 16 septembre Egbert : 14 octobre

: 14 octobre Élise : 21 mars

: 21 mars Ellie : 12 mai

: 12 mai Elmer : 5 octobre

: 5 octobre Éloïse : 8 décembre

: 8 décembre Elvis : 23 juillet

: 23 juillet Erik : 27 juillet

: 27 juillet Eugena : 26 octobre

: 26 octobre Eunice : 3 avril

: 3 avril Croc : 18 décembre

: 18 décembre Faune : 26 mars

: 26 mars Félicité : 30 mars

: 30 mars Aveline : 3 juin

: 3 juin Retourner : 21 novembre

: 21 novembre Flo : 2 septembre

: 2 septembre Flore : 9 février

: 9 février Rafale : 30 janvier

: 30 janvier Francine : 22 janvier

: 22 janvier Franc : 30 juillet

: 30 juillet Taches de rousseur : 19 février

: 19 février Freya : 14 décembre

: 14 décembre Friga : 16 octobre

: 16 octobre Frita : 16 juillet

: 16 juillet Frobert : 8 février

: 8 février Fuchsia : 19 septembre

: 19 septembre Gabi : 16 décembre

: 16 décembre Gala : 5 mars

: 5 mars Gaston : 28 octobre

: 28 octobre Gayle: 17 mai

17 mai Genji : 21 janvier

: 21 janvier Gigi : 11 août

: 11 août Gladys : 15 janvier

: 15 janvier Gloria : 12 août

: 12 août Goldie : 27 décembre

: 27 décembre Gonzo : 13 octobre

: 13 octobre OIE : 4 octobre

: 4 octobre Graham : 20 juin

: 20 juin Greta : 5 septembre

: 5 septembre Grizzly : 31 juillet

: 31 juillet Groucho : 23 octobre

: 23 octobre Bourru : 29 août

: 29 août Gwen : 23 janvier

: 23 janvier Hamlet : 30 mai

: 30 mai Hamphrey : 25 février

: 25 février Hans : 5 décembre

: 5 décembre Harry : 7 janvier

: 7 janvier Noisette : 30 août

: 30 août Henri : 21 septembre

: 21 septembre Hippaux : 15 octobre

: 15 octobre Hopkins : 11 mars

: 11 mars Hopper : 6 avril

: 6 avril Hornsby : 20 mars

: 20 mars Huck : 9 juillet

: 9 juillet Hugh : 30 décembre

: 30 décembre Iggly : 2 novembre

: 2 novembre Ike : 16 mai

: 16 mai Jacob : 24 août

: 24 août Jacques : 22 juin

: 22 juin Jambetta : 27 octobre

: 27 octobre Geai : 17 juillet

: 17 juillet Jérémie : 8 juillet

: 8 juillet Frousse : 2 février

: 2 février Joey : 3 janvier

: 3 janvier Judy : 10 mars

: 10 mars Julia : 31 juillet

: 31 juillet julien : 15 mars

: 15 mars juin : 21 mai

: 21 mai Kabuki : 29 novembre

: 29 novembre Katt : 27 avril

: 27 avril Keaton : 1er juin

: 1er juin Ken : 23 décembre

: 23 décembre Ketchup : 27 juillet

: 27 juillet Kevin : 26 avril

: 26 avril Chat enfant : 1er août

: 1er août Kidd : 28 juin

: 28 juin Kiki : 8 octobre

: 8 octobre Kitt : 11 octobre

: 11 octobre Minou : 15 février

: 15 février Klaus : 31 mars

: 31 mars Knox : 23 novembre

: 23 novembre Kody : 28 septembre

: 28 septembre Kyle : 6 décembre

: 6 décembre Léonard : 15 mai

: 15 mai Léopold : 14 août

: 14 août Lis : 4 février

: 4 février Limberg : 17 octobre

: 17 octobre Lionel : 29 juillet

: 29 juillet Lobo : 5 novembre

: 5 novembre Fric : 27 mars

: 27 mars Lopez : 20 août

: 20 août Loula : 26 mars

: 26 mars Chanceux : 4 novembre

: 4 novembre Lucy : 2 juin

: 2 juin Lyman : 12 octobre

: 12 octobre Mao : 11 novembre

: 11 novembre Maddie : 11 janvier

: 11 janvier Maelle : 8 avril

: 8 avril Maggie : 3 septembre

: 3 septembre Mallary : 17 novembre

: 17 novembre Érable : 15 juin

: 15 juin Marcel : 31 décembre

: 31 décembre Marcie : 31 mai

: 31 mai Margie : 28 janvier

: 28 janvier Marina : 25 juin

: 25 juin Maréchal : 29 septembre

: 29 septembre Mathilda : 12 novembre

: 12 novembre Megan : 13 mars

: 13 mars Melba : 12 avril

: 12 avril Merengue : 19 mars

: 19 mars Joyeux : 29 juin

: 29 juin Moucheron : 12 mars

: 12 mars menthe : 2 mai

: 2 mai Mira : 6 juillet

: 6 juillet Miranda : 23 avril

: 23 avril Mitzi : 25 septembre

: 25 septembre Moe : 12 janvier

: 12 janvier Molly : 7 mars

: 7 mars Monique : 30 septembre

: 30 septembre Monty : 7 décembre

: 7 décembre élan : 13 septembre

: 13 septembre Mott : 10 juillet

: 10 juillet Muffy : 14 février

: 14 février Murphy : 29 décembre

: 29 décembre Nan : 25 août

: 25 août Nana : 23 août

: 23 août Naomi : 28 février

: 28 février Nate : 16 août

: 16 août Nibblet : 19 juillet

: 19 juillet Norma : 20 septembre

: 20 septembre Octave : 20 septembre

: 20 septembre O’Hara : 24 juillet

: 24 juillet Olaf : 19 mai

: 19 mai olive : 12 juillet

: 12 juillet Olivia : 3 février

: 3 février Opale : 20 janvier

: 20 janvier Ozzie : 7 mai

: 7 mai Pancetti : 14 novembre

: 14 novembre Pango : 9 novembre

: 9 novembre Paolo : 5 mai

: 5 mai Papi : 10 janvier

: 10 janvier Pashmina : 26 décembre

: 26 décembre Crâne : 23 février

: 23 février Patt y: 10 mai

y: 10 mai Paula : 22 mars

: 22 mars Les pêches : 28 novembre

: 28 novembre Arachide : 8 juin

: 8 juin Noix de pécan : 10 septembre

: 10 septembre Picorer : 25 juillet

: 25 juillet Pee Wee : Le 11 septembre

: Le 11 septembre Peggy : 23 mai

: 23 mai Pékoe : 18 mai

: 18 mai Pénélope : 5 février

: 5 février Phil : 28 novembre

: 28 novembre Phoebe : 22 avril

: 22 avril transpercer : 8 janvier

: 8 janvier Pietro : 19 avril

: 19 avril Pinky : 9 septembre

: 9 septembre Cornemuseur : 18 avril

: 18 avril Pippy : 14 juin

: 14 juin Courageux : 12 octobre

: 12 octobre Pom pom : 11 février

: 11 février Poncho : 2 janvier

: 2 janvier Coquelicot : 5 août

: 5 août Portia : 25 octobre

: 25 octobre Prince : 21 juillet

: 21 juillet Palet : 21 février

: 21 février Flaques : 13 janvier

: 13 janvier Pudge : 11 juin

: 11 juin Dynamique : 11 avril

: 11 avril Purrl : 29 mai

: 29 mai Queenie : 13 novembre

: 13 novembre Quillson : 22 décembre

: 22 décembre Raddle : 5 juin

: 5 juin Tranche de bacon : 7 avril

: 7 avril Raymond : 1er octobre

: 1er octobre Renee : 28 mai

: 28 mai René : 4 juin

: 4 juin Rex : 24 juillet

: 24 juillet Rhonda : 24 janvier

: 24 janvier Ribbot : 13 février

: 13 février Ricky : 14 septembre

: 14 septembre Rizzo : 17 janvier

: 17 janvier Roald : 5 janvier

: 5 janvier Robin : 4 décembre

: 4 décembre Rocco : 18 août

: 18 août Fusée : 14 avril

: 14 avril tige : 14 août

: 14 août Rodeo : 29 octobre

: 29 octobre Rodney : 10 novembre

: 10 novembre Rolf : 22 août

: 22 août Rooney : 1er décembre

: 1er décembre Rory : 7 août

: 7 août Roscoe : 16 juin

: 16 juin Rosie : 27 février

: 27 février Sorbier des oiseleurs : 26 août

: 26 août Rubis : 25 décembre

: 25 décembre Rudy : 20 décembre

: 20 décembre Sortie : 19 juin

: 19 juin Samson : 5 juillet

: 5 juillet Sablonneux : 21 octobre

: 21 octobre Savane : 25 janvier

: 25 janvier Scoot : 13 juin

: 13 juin Shari : 10 avril

: 10 avril Sheldon : 26 février

: 26 février Shep : 24 novembre

: 24 novembre Sherb : 18 janvier

: 18 janvier Simon : 19 janvier

: 19 janvier Skye : 24 mars

: 24 mars Malin : 15 novembre

: 15 novembre Serpent : 3 novembre

: 3 novembre Prétentieux : 24 octobre

: 24 octobre Soleil : 9 août

: 9 août Sparro : 20 novembre

: 20 novembre Pic : 17 juin

: 17 juin Spork : 3 septembre

: 3 septembre Saupoudrer : 20 février

: 20 février Pignon : 1er décembre

: 1er décembre Statique : 9 juillet

: 9 juillet Stella : 9 avril

: 9 avril Sterling : 11 décembre

: 11 décembre Puer : 17 août

: 17 août des points de suture : 10 février

: 10 février Stu : 20 avril

: 20 avril Sydney : 21 juin

: 21 juin Sylvana : 22 octobre

: 22 octobre Sylvia : 3 mai

: 3 mai Tigré : 13 août

: 13 août Tad : 3 août

: 3 août Tammi : 2 avril

: 2 avril Tammy : 23 juin

: 23 juin Acidulé : 17 juin

: 17 juin Réservoir : 5 mai

: 5 mai Tasha : 30 novembre

: 30 novembre Os en T : 20 mai

: 20 mai Teddy : 26 septembre

: 26 septembre Texas : 6 octobre

: 6 octobre Tia : 18 novembre

: 18 novembre Tiffany : 9 janvier

: 9 janvier Timbra : 21 octobre

: 21 octobre Benne : 25 août

: 25 août À M : 10 décembre

: 10 décembre Truffes : 28 juillet

: 28 juillet Tucker : 7 septembre

: 7 septembre Tutu : 15 septembre

: 15 septembre Twiggy : 13 juillet

: 13 juillet Tybalt : 19 août

: 19 août Ursala : 16 janvier

: 16 janvier Velma : 14 janvier

: 14 janvier Vesta : 16 avril

: 16 avril Vic : 29 décembre

: 29 décembre Victoria : 11 juillet

: 11 juillet Violet : 1er septembre

: 1er septembre Vivian : 26 janvier

: 26 janvier Vladimir : 2 août

: 2 août Patauger : 30 octobre

: 30 octobre Marcheur : 10 juin

: 10 juin Walkt : 25 avril

: 25 avril Wart Jr. : 21 août

: 21 août Weber : 30 juin

: 30 juin Wendy : 15 août

: 15 août Whitney : 17 septembre

: 17 septembre saule : 26 novembre

: 26 novembre Winnie : 31 janvier

: 31 janvier Wolfgang : 25 novembre

: 25 novembre Yuka : 20 juillet

: 20 juillet Zell : 7 juin

: 7 juin Zucker: 8 mars

En rapport: Comment obtenir plus de stockage dans Animal Crossing: New Horizons – Guides de jeu Pro

Caractères spéciaux

Blathers : 24 septembre

: 24 septembre CJ : 7 mars

: 7 mars Céleste : 7 septembre

: 7 septembre Cyrus : 26 janvier

: 26 janvier Daisy Mae : 5 mai

: 5 mai Don Resetti : Le 1er mai

: Le 1er mai Feuilleter : 10 mai

: 10 mai Franklin : 10 octobre

: 10 octobre Gullivarrr : N / A

: N / A Gulliver : 25 mai

: 25 mai Harvey : 2 août

: 2 août Isabelle : 20 décembre

: 20 décembre Jack : 31 octobre

: 31 octobre Tinter : 24 décembre

: 24 décembre KK Glissière : 23 août

: 23 août Coups de pied : 30 novembre

: 30 novembre Étiqueter : 31 octobre

: 31 octobre Leif : 8 août

: 8 août Lloïde : 28 août

: 28 août Luna : 29 février

: 29 février Mabel : 22 mai

: 22 mai Orville : 2 octobre

: 2 octobre Pascal : 19 juillet

: 19 juillet Paver : 3 mars

: 3 mars Redd : 18 octobre

: 18 octobre Reese : 5 juillet

: 5 juillet Resetti : 6 avril

: 6 avril Vagabond : 1er février

: 1er février Saharah : 10 novembre

: 10 novembre Zibeline : 22 novembre

: 22 novembre Bonhommes de neige : N / A

: N / A Timmy et Tommy : 7 juin

: 7 juin Tom Nook : 30 mai

: 30 mai Wilburd : 17 décembre

: 17 décembre Brin : 30 mai

: 30 mai Fermeture éclair T. Bunny: 11 mars

On dirait qu’il y a un anniversaire presque tous les jours de l’année, n’est-ce pas? Cela signifie simplement que vous pouvez célébrer toute l’année!

Connaissez-vous toutes les façons de changer de coiffure? Consultez notre liste complète de toutes les perruques dans Animal Crossing: New Horizons!