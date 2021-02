Wonderful Wizard Of Oz Remake est en préparation

Nous sommes à nouveau en train de voir l’assistant, car le film classique de Judy Garland de 1939 Le magicien d’Oz est sur le point d’obtenir un tout nouveau remake.

Selon The Hollywood Reporter, la reprise devrait être dirigée par Nicole Kassell (The Woodsman, Watchmen, Westworld) et sera «une nouvelle version du roman pour enfants de Baum et, contrairement à d’autres adaptations, pourra s’inspirer d’éléments comme les chaussons rubis du film oscarisé de 1939».

Basé sur le livre classique pour enfants de L.Frank Baum Le merveilleux magicien d’Oz, le film OG suit la fille du Kansas, Dorothy Gale, qui se fait prendre dans une tornade et se retrouve au pays magique d’Oz.

Là, elle se lie d’amitié avec le Lion lâche, le Tin Man et l’épouvantail, tout en évitant les attaques de la méchante sorcière de l’Ouest qui espère voler ses pantoufles rubis magiques.

Nicole Kassell dirigera la renaissance du film. Image: PA

Kassell a déclaré dans une déclaration concernant le projet: « Je suis extrêmement honoré de rejoindre Temple Hill et New Line pour amener ce classique bien-aimé à l’écran. Alors que la comédie musicale de 1939 fait partie de mon ADN, je suis ravi et humilié par la responsabilité de re -imaginer un conte aussi légendaire.

«L’opportunité d’examiner les thèmes originaux – la quête du courage, de l’amour, de la sagesse et de la maison – semble plus opportune et urgente que jamais.

« Ce sont des chaussures profondément emblématiques à remplir, et j’ai hâte de danser aux côtés de ces héros de mon enfance alors que nous ouvrons une route de brique jaune nouvellement créée! » dit-elle. A lire : L'Europe essaie d'éviter de nouveaux verrouillages Covid

Kassell a fait ses débuts dans le monde du cinéma avec 2004 Le chasseur, suivi des 2011 Un petit coin de paradis, avec Kate Hudson et Gael Garcia Bernal.

Le magicien d’Oz, au London Palladium, dans le centre de Londres. Image: PA

Le roman de renommée mondiale a été adapté d’innombrables fois, y compris en 1978 Le Wiz, qui mettait en vedette Diana Ross dans le rôle de Dorothy et Michael Jackson dans l’épouvantail dans un casting entièrement noir.

Plus récemment, il y a eu Disney’s 2013 Oz le Grand et puissant, ainsi que plusieurs comédies musicales de Broadway et du West End, notamment Méchant.

Le film extrêmement populaire de 1939 a changé les pantoufles d’argent du roman en rubis pour utiliser la nouvelle technologie Technicolor à l’époque.