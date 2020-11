Coming 2 America obtient la date de sortie du printemps 2021 directement en streaming sur Amazon Prime

L’attente pour Coming 2 Amérique Cela prendra quelques mois de plus que prévu, car Paramount Pictures a fixé au 5 mars 2021 la date de sortie mondiale de la suite à venir. Initialement prévu pour sortir dans les salles le mois prochain, il avait déjà été rapporté que la suite se dirigerait directement vers Amazon Prime Video pour une sortie numérique au lieu de son plan initial de faire ses débuts en salles. Alors que le streamer a officiellement conclu l’accord avec Paramount, la nouvelle date de sortie a été révélée dans une déclaration conjointe soumise à la presse vendredi.

« Venir en Amérique était un phénomène culturel qui est l’une des comédies les plus appréciées et les plus célébrées de tous les temps », a déclaré Jennifer Salke d’Amazon Studios dans le communiqué. « Quoi de mieux qu’un retour à Zamunda? » a ajouté le producteur Kevin Misher.

Réalisé par John Landis, le premier Venant en Amérique est sorti en salles en 1988. Il mettait en vedette Eddie Murphy dans le rôle d’Akeem Joffer, le prince héritier de la nation africaine de Zamunda. Mécontent du mariage arrangé que sa famille a orchestré pour lui, Akeem se rend aux États-Unis dans l’espoir de trouver le véritable amour chez quelqu’un qui ne sait pas qu’il est un prince. Arsenio Hall est accompagné dans le voyage en tant que Semmi, un assistant qui vient profiter de vivre somptueusement aux États-Unis avec l’argent royal du couple Zamunda.

Coming 2 Amérique est réalisé par Craig Brewer à partir d’un scénario écrit par David Sheffield, Barry W. Blaustein et Kenya Barris. L’histoire de cet original d’Amazon Prime, développé par Murphy, suivra le prince Akeem, « maintenant sur le point de devenir roi, découvrant qu’il a un fils qu’il n’a jamais connu, un natif de la rue du Queens nommé Lavelle. Honorant le souhait mourant de son père de se toiletter. son fils en tant que prince nouvellement couronné, Akeem doit à nouveau retourner en Amérique. «

Avec Murphy reprenant son rôle de prince Akeem, la suite met également en vedette Arsenio Hall, revenant en tant que meilleur ami d’Akeem, Semmi. Comme le film original, les deux acteurs sont également prêts à jouer plusieurs rôles, ce qui comprendra la reprise d’au moins deux autres rôles de Venant en Amérique. Murphy reprendra également le rôle du chanteur de Sexual Chocolate Randy Watson et Hall jouera le révérend Brown. Les deux étaient des personnages très mémorables présentés dans le film original, et étant donné le nombre d’autres rôles que Murphy et Hall ont joué dans le premier opus, il est probable qu’ils assumeront également de nombreux autres rôles.

Les autres acteurs de retour du premier film à reprendre leurs rôles incluent James Earl Jones dans le rôle du roi Jaffe Joffer, Shari Headley dans le rôle de Lisa McDowell, John Amos dans le rôle de Cleo McDowell, Paul Bates dans le rôle d’Oha et Louie Anderson dans le rôle de Maurice, l’employé de McDowell. Les nouveaux arrivants dans le casting incluent Jermaine Fowler comme le fils d’Akeem Lavelle, KiKi Layne comme sa fille Meeka, Leslie Jones comme la mère de Lavelle, Tracy Morgan comme l’oncle de Lavelle et Wesley Snipes comme le général Izzi. Rick Ross apparaîtra également pour un camée.

Coming 2 America sortira sur Amazon Prime Video le 5 mars 2021. Une bande-annonce officielle devrait sortir prochainement. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Venir en Amérique 2, Amazon Prime, Streaming