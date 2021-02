Tom Holland, l’acteur de Spider-Man, fait un sans pantalon Cherry Press

L’année dernière a changé la façon dont beaucoup d’entre nous vivent nos vies. Au lieu de travailler en personne, nous sommes nombreux à le faire à domicile. C’est la même chose pour Spider-Man: loin de chez soi star Tom Holland, qui fait actuellement la presse pour son dernier film cerise, virtuellement. Et comme Holland n’est pas obligé de voir les journalistes en personne, il a décidé de ne pas mettre de pantalon.

Tom Holland fait le tour de la presse depuis peu cerise, qui arrive ce mois-ci dans les salles avant de frapper Apple TV + en mars. S’adressant à Instagram, Holland a décidé d’offrir une fenêtre sur sa tournée de presse virtuelle. Alors que l’acteur s’occupe de tout, avec une veste de costume et une chemise, il ne porte aucun pantalon. Il a des chaussettes cependant, Affaire risquée style. Holland a partagé la photo via Instagram Stories avec la légende suivante.

« La presse virtuelle soit comme … c’est la mode. »

On ne sait pas si Tom Holland fait réellement toute sa presse de cette façon. Quoi qu’il en soit, la star semble s’amuser avec l’idée. Et il n’est certainement pas le seul à avoir travaillé sans pantalon au cours de la dernière année. Difficile de blâmer l’homme de vouloir être à l’aise.

cerise suit un jeune homme privé de ses droits de l’Ohio, joué par Tom Holland, qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. De l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin de l’armée, il n’est ancré que par son seul véritable amour, Emily (Ciara Bravo). De retour chez lui en tant que héros de guerre, il lutte contre un SSPT non diagnostiqué et tombe dans la toxicomanie, s’entourant d’une mauvaise foule. Épuisant ses finances, il se tourne vers le braquage des banques pour financer sa dépendance.

Il est basé sur le roman acclamé du même nom par Nico Walker. Bien que non autobiographique, il a été inspiré par son histoire réelle. Le film réunit Tom Holland avec les réalisateurs Joe Russo et Anthony Russo. Le duo a déjà travaillé avec Holland sur les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. C’est leur premier effort de réalisateur depuis Fin du jeu, qui est devenu le film le plus rentable de l’histoire. Par conséquent, cerise est automatiquement devenu un projet de grande envergure avec beaucoup d’attention.

Ailleurs, Tom Holland reste occupé. Il a emballé Sony Inexploré film, avec Nathan Drake, le personnage principal de la célèbre franchise de jeux vidéo. Le studio essayait de faire tourner le film depuis des années et, finalement, toutes les pièces se sont mises en place. Holland reprend également son rôle de Peter Parker dans le sans titre Spider-Man 3, qui tourne actuellement. Il reprendra au lendemain de 2019 Spider-Man: loin de chez soi, qui s’est conclu par un cliffhanger assez massif. cerise devrait sortir en salles le 26 février et sera diffusé sur Apple TV + le 12 mars. Vous pouvez consulter la photo par vous-même sur Instagram de Tom Holland.

juste vous alertant sur le fait que Tom Holland fait sa presse comme ça pic.twitter.com/cTHIJ8Urnx – PopBuzz (@popbuzz) 9 février 2021

