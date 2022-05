3 raisons pour lesquelles Obi-Wan Kenobi est le meilleur personnage de Star Wars

in

Obi-Wan Kenobi aura bientôt sa propre émission de télévision sur Disney+ et dans Spoiler, nous voulons rappeler à tous les fans de Star Wars pourquoi il est génial.

©IMDBObi Wan Kenobi

Obi Wan Kenobi Il est l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise. guerres des étoiles. Il a d’abord été joué par Monsieur Alec Guinness dans la trilogie originale pour être plus tard personnifié par Ewan McGregor dans les préquelles. À présent Disney+ a préparé une surprise de taille pour les fans de la saga intergalactique : un show sur le Maître Jedi qui le retrouvera face à Dark Vador et les Inquisiteurs.

Tout au long de sa vie naturelle, Obi Wan Kenobi fait face à d’innombrables menaces comme les seigneurs Sith Dark Maul et Dark Tyranus ou le général Grievous. Mais rien ne signifiait un coup dur pour ce noble Jedi aussi proche du cœur que le duel qu’il a eu avec son ancien apprenti padawan, Anakin Skywalker, après que le jeune homme soit tombé du côté obscur de la Force pour devenir Dark Vador.

+Les raisons qui rendent Obi-Wan Kenobi génial

.3. Honneur et Noblesse

Obi-Wan s’est toujours révélé être un chevalier Jedi très noble avec un code d’honneur très spécial, peut-être hérité de son mentor, Qui-Gon Jinn, qui avait souvent ses croyances et ses convictions séparées des intentions du Conseil Jedi. De cette façon, Obi-Wan agit avec une certaine autonomie, bien que sa relation avec des Jedi tels que Yoda et Mace Windu soit intense.

.deux. Compétence

Le Maître Jedi a fait preuve d’habileté avec le sabre laser à plus d’une occasion lors de la lutte contre des menaces. À tel point qu’il était responsable de la défaite de Dark Maul, un puissant seigneur Sith, et du général Grievous, le chef de l’armée de droïdes séparatistes. Peut-être qu’il n’a pas si bien réussi les fois où il a combattu Dark Tyranus, mais il a compensé ces pertes en triomphant d’Anakin Skywalker sur Mustafar. L’histoire va-t-elle se répéter ? Disney+?

.une. Sagesse

Obi-Wan Kenobi a toujours été astucieux et intelligent. Depuis que nous l’avons rencontré dans le premier volet des préquelles, son professeur, Qui-Gon Jinn, a prévenu que le jeune Jedi était plus sage que lui. Maître Yoda fait pleinement confiance au jugement d’Obi-Wan, qui est respecté par l’ensemble du Conseil Jedi. Non seulement cela, le méchant Palpatine se méfie du noble maître, car il reconnaît ses capacités comme une menace pour ses sombres plans.

