Dix chansons rock dédiées à Maradona | 45S

Ce matin, le monde a reçu des nouvelles malheureuses, comme l’idole argentine, Diego Armando Maradona, est décédé d’un arrêt cardiorespiratoire.

Maradona Il a gagné de nombreux fans pour ses prouesses au football, mais sa silhouette a inspiré au-delà du terrain. Tout au long de sa carrière et par la suite, de nombreux artistes lui ont rendu hommage, pour cette raison, nous apportons 10 chansons rock dédiées au «10».

1) Les souris paranoïdes – « Forever Diego »

Souris paranoïdes ils ont créé « Forever Diego » dans le célèbre match hommage le 10 novembre, celui dont on se souvient pour la phrase « la balle n’est pas tachée ».

Chanson qui est même devenue un album complet en 2001 lorsque Maradona a pris sa retraite du football.

2) Andrés Calamaro – « Maradona »

Andres Calamaro plus qu’un fan, il était un ami de Maradona, il se pourrait qu’il ne lui ait pas dédié une chanson, en fait l’amour qu’il a Calamaro pour le football est si grand qu’il a plusieurs références de football tout au long de sa discographie.

3) Charly García – « Maradona Blues »

« Je ne sais pas quelle drogue il vous harangue plus que moi, mais cette pluie n’est pas passée … Je pleure ici pour vous », Charly Garcia dédié à Maradona un blues déchirant rempli de talents musicaux et instrumentaux.

4) Pilules de grand-père – « Qu’est-ce que Dieu? »

« Le ballon toujours à 10 », synthèse de l’amour pour Diego et aussi de la « tactique » la plus évidente qui a toujours donné des résultats dans le football argentin.

5) Los Cafres – « Capitaine Pelusa »

Un peu de reggae pour rendre hommage à Diego à l’époque où il dribblait encore comme personne d’autre. Le CAFRES Ils ont libéré « Captain Pelusa », Pelusa était aussi un pseudonyme de Maradona.

6) Bersuit Vergarabat – « La danse du dribble »

Combinaison Vergarabat, groupe très critique politiquement et socialement, a également identifié la figure de Maradona comme image contre la lutte du pouvoir établi pour le rendre au peuple. C’est ainsi que la chanson «El baile de la dribble» est sortie. Ici, le groupe argentin mêle rock et cumbia.

7) Joel Jauregui – «Diego Jauregui«

Le Mexicain Joel Jauregui est connu pour avoir sorti des chansons qui parlent de football, il est même appelé le créateur du « Fut-rock ». Dans son répertoire, il y a aussi une chanson pour l’idole argentine.

8) Ce qui est venu de la mer – « Maradona »

La magie de Diego peut aller très loin, le groupe Ce qui est venu de la mer, un groupe norvégien a également montré son grand fanatisme à « 10 », pour cette raison, ils ont présenté une chanson dans leur hommage.

9) Talco – « La main de Dieu » (version punk)

«Marado Marado», nous reconnaissons tous ce fragment de la chanson «La mano de Dios». En outre poudre de talc, un groupe vénitien, a présenté une interprétation plus énergique, ils jouent le célèbre dans une version ska punk, la chanson faisait partie du troisième album du groupe.

Mais tout n’est pas une louange...

10) Les Bussines – « Maradona »

The Bussines, un groupe hardcore britannique lancé «Maradona» une question très offensive envers l’Argentin, comme on s’en souvient, il y a du ressentiment pour le but marqué avec la main aux Anglais.

Cette haine a abouti à une chanson où «10» est insulté à tout moment.