Comment j’ai été converti à l’aspirateur à main

Les aspirateurs sans fil ne sont-ils qu’un gadget tendance dont personne n’a besoin ? Après tout, les aspirateurs traîneaux conventionnels sont plus puissants et ont tendance à coûter moins cher. C’est ce que je pensais jusqu’à récemment. Cependant, après avoir involontairement opté pour un aspirateur à batterie bon marché et léger, je ne veux plus jamais revenir en arrière.

Faible puissance d’aspiration, courte durée de vie de la batterie, prix élevé – pourquoi devrais-je acheter un aspirateur sans fil ? Depuis quelques années, j’utilise un Siemens Z 3.0, un aspirateur traîneau pour les petits ménages. Malheureusement, de l’eau s’est infiltrée pendant l’aspiration et le Le moteur a dit au revoir. J’ai aussi un simple aspirateur à main d’Einhell qui peut être étendu avec un suceur de sol. Jusqu’à ce que je me procure un « vrai » aspirateur, cela pourrait suffire, c’est ce que j’ai pensé.

Passer l’aspirateur est plus facile grâce à l’aspirateur sans fil

Et il m’a positivement surpris. Plus besoin de tirer des câbles dans mon dédale d’appartements, plus de rouler autour d’un aspirateur lourd, plus de gros tuyaux ennuyeux sur le chemin, plus d’achat de sacs d’aspirateur. Avec l’aspirateur sans fil léger et flexible, je peux facilement retirer les toiles d’araignée du plafond et libérer les étagères de la poussière la plus grossière. Je nettoie simplement le filtre et le dépoussiéreur sous l’eau courante.

Des testeurs comme Stiftung Warentest aiment critiquer la puissance d’aspiration inférieure des aspirateurs sans fil par rapport aux aspirateurs traîneaux filaires. Mais il tout le monde n’a pas besoin d’une puissance d’aspiration élevée. Un plus bas est généralement suffisant pour les sols durs. En attendant, en cas de doute, il existe également des modèles avec une « bonne » puissance d’aspiration – même s’ils coûtent nettement plus cher que les aspirateurs de sol de puissance comparable.

Et les robots aspirateurs ?

Les robots aspirateurs ne conviennent pas à mes besoins. Il y a tout simplement trop de câbles et d’autres choses sur le chemin pour moi, et les machines ne parviennent pas sur les étagères ou au plafond. De plus, le prix des bons robots aspirateurs est un peu plus élevé que celui des aspirateurs sans fil décents. J’ai des utilisateurs cependant entendu que de bonnes choses. Jens a rapporté dans le podcast 45secondes.fr Tech, par exemple, qu’un robot aspirateur pourrait sensiblement rendre sa vie, qui était en proie aux poils de chat, sensiblement plus facile. Pour moi, un aspirateur sans fil suffit.

Essayez-le simplement

C’est encore une fois un tel cas que vous devez essayer la technologie vous-même. J’ai aussi longtemps pensé que les montres connectées étaient superflues, jusqu’à ce que la Fossil Gen 6 me convainc du contraire. Les deux ne sont pas seulement du marketing ou un gadget tendance, mais plutôt vraiment utile, du moins pour certains utilisateurs.