Pourquoi Mahershala Ali a dit qu’il ne ferait pas de scène de sexe pour «  Benjamin Button  »

On attend parfois des acteurs qu’ils filment des scènes de sexe. Mais tous les acteurs ne sont pas intéressés par la simulation du sexe. Mahershala Ali refuse de les faire et a failli perdre son premier rôle au cinéma. C’est ce qu’il a dit à propos de son rôle dans L’Etrange histoire de Benjamin Button.

Mahershala Ali a joué Tizzy dans « L’étrange histoire de Benjamin Button »

Le film de 2008 montrait Benjamin Button (Brad Pitt) vieillissant à l’envers. Queenie (Taraji P. Henson) le prend comme un newbown. Tizzy (Ali) commence à sortir avec Queenie et essaie de la convaincre de laisser le bébé derrière elle, mais elle décide de garder Benjamin.

C’était le premier film d’Ali et il a reçu trois Oscars. Il a gagné pour les effets visuels, le maquillage et la direction artistique.

Il a continué à obtenir plus de rôles de film. Il a finalement remporté son premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour clair de lune. Il a ensuite gagné à nouveau pour son rôle de soutien dans Livre vert.

Ali a refusé de filmer une scène de sexe

Mahershala Ali assiste à la 25e édition des Screen Actors Guild Awards | Jeff Kravitz / FilmMagic

Ali est apparu sur le podcast de Common Mélange de puissance mentale. Il a révélé qu’il était prêt à quitter le rôle si son personnage avait une scène de sexe.

«Alors mon ancien agent m’a appelé et m’a dit: ‘Mahershala, tu as le rôle.’ Et j’ai dit: «Il n’y a qu’une chose… Il y a cette scène de sexe où ils s’embrassent… S’il y a une scène de sexe, je ne peux pas le faire» », a déclaré le lauréat d’un Oscar.

Une chose qu’il refuse de faire est de simuler le sexe à l’écran. La scène qui a été écrite pour le film était une suggestion que son personnage était sur le point d’avoir des relations sexuelles.

«Taraji et moi commençons à nous embrasser, et nous tombons hors du cadre… Ce n’était pas clair si [David Fincher] essayait d’avoir des coups et des grincements… ce que je doute qu’il ait été », a-t-il déclaré. «Mais pour moi même… à ce moment-là, il y a 15 ans, je me disais encore: ‘OK, je ne peux aller que jusqu’à ce point,’ juste à cause de – juste essayer de garder un espace de respect pour ma religion.

On lui a dit qu’il ne serait jamais une piste

L’acteur a clairement indiqué au début de sa carrière qu’il ne voulait pas faire de scènes de sexe. On lui a dit que sa carrière n’irait jamais loin à cause de cela.

«Avant cela, en 2002, j’avais dit au responsable du casting de Fox:« Je ne fais pas de scènes de sexe »», a-t-il déclaré, selon W Magazine. «Et elle dit: ‘Tu ne travailleras jamais. Vous ne serez jamais un chef de file. Et ce qui était génial, c’est que je suis sorti de là avec le sentiment que si je le fais, ce sera la preuve que Dieu est réel. J’ai ressenti cela de cette façon. Je ne lui ai pas dit ça, mais ça ne m’a pas secoué.

La plupart des rôles d’Ali soutiennent, mais il est devenu un acteur reconnaissable pour ses rôles primés. Cela montre simplement qu’il était toujours capable de réussir et de rester dans ses limites.