Faizon Love clarifie les commentaires sur le Crip Cred de Dave East

Faizon Love prend un moment pour élaborer sur ses mots durs pour Dave East, affirmant que la culture des gangs doit être prise au sérieux.

Il n’y a pas si longtemps, le comédien de slash acteur Faizon Love est sorti en balançant pour Dave East, mettant le parolier de New York sur l’explosion pour avoir représenté les Crips. Naturellement, Dave East et beaucoup de ses associés ont ressenti une certaine manière de juger de Love, en particulier compte tenu de la nature dure du langage utilisé. « Ce putain de faux cul. Je me dis, ‘C’est quoi ce bordel?' », A dit Faizon, parlant avec Katt Williams sur Hip-Hop Uncensored fin septembre. « J’ai été tellement surpris que MC Eiht lui ait donné un tampon. » Comtesse Jemal / Maintenant, cependant, Faizon Love a pris un moment pour développer son évaluation lors d’une récente interview avec DJ Vlad. Lorsque Vlad s’enquiert des commentaires de Faizon sur Dave East, l’acteur évoque la déclaration de BG Knocc Out selon laquelle Love aurait simplement dû s’occuper de ses affaires. « J’ai envoyé un texto [B.G] comme n *** a, tu as raison, « admet Love. » Pourquoi est-ce que je m’en fous? J’ai 52 ans. Pourquoi est-ce que je m’en fous si c’est un vrai Crip ou pas. Mais c’est en moi et ce n’est pas sur moi. C’est une vraie culture, vous ne pouvez pas simplement dire quelque chose. Une fois que vous avez mis cela là-bas, vous faites savoir aux gens. « «Je ne suis pas votre pire type», continue-t-il, avertissant East des dangers qui pourraient découler d’un territoire de gangbang. « Ton pire problème est un jeune brotha d’ESP Piru, un vrai sang, qui t’attrape et c’est tout. Tu ne peux pas rapper quand il arrive. Si tu claques, c’est ce que c’est. Tu n’aspires pas à être un membre de gang. Vous êtes de cet ensemble. « D’après le son, Faizon n’a pas de problème personnel avec Dave East, mais respecte simplement les principes de la culture des gangs. Cela, et les règles tacites qui accompagnent la revendication d’un ensemble, quelque chose qui – selon son évaluation – ne devrait pas être fait de manière frivole. Découvrez son explication complète ci-dessous, et sonnez si vous pensez que Faizon Love est hors de propos pour parler de Dave East en premier lieu.