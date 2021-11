« Les Simpsons » : qui est Michael De Graaf, le petit-ami de Waylon Smithers

« Les Simpsons« Est l’une des séries animées les plus regardées au monde, avec un grand nombre de fans qui répètent les histoires d’Homer, Bart et leurs amis année après année. L’une des caractéristiques de cette production américaine a été sa particularité de prédire certains événements. Cependant, pour beaucoup que Waylon Smithers montre son petit ami dans l’un des nouveaux épisodes, cela a tout simplement été totalement surprenant.

PLUS D’INFORMATIONS: Chacun des petits amis que Lisa a eu

Depuis sa création, la série s’est fait remarquer non seulement pour sa façon d’anticiper les événements dans le monde, mais nous avons également pu percevoir cet humour malicieux pour refléter ce qui se passe dans la société américaine et dans divers coins de la planète. Le script écrit pour Smithers semble être qu’il va également selon l’un des sujets les plus controversés et qui continuera sûrement à parler beaucoup plus longtemps.

Les scénaristes de cette production ont toujours joué avec l’ambiguïté concernant le personnage de Smithers, que beaucoup reconnaîtront comme l’assistant du millionnaire M. Burns. Ce n’est qu’en 2016 qu’on a pu voir sa véritable orientation sexuelle, quand il la raconte lui-même dans la série. Justement, maintenant nous verrons plus de cette confession, avec la nouveauté que nous connaîtrons en profondeur son histoire d’amour avec Michael De Graaf.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il vraiment arrivé à la mère d’Homère

QUI EST MICHAEL DE GRAAF, LE PETIT AMI DE WAYLON SMITHERS

dans cette nouveau chapitre des « Simpsons » On connaîtra l’identité de son petit ami, ainsi qu’un baiser qui ressemblera à un feuilleton. Ce mystérieux personnage est identifié comme un créateur de mode, qui recevra le nom de Michael De Graaf.

‘Portrait d’un laquais en feu‘ sera le nom de cet épisode et sa journée d’ouverture sera le 21 novembre 2021 aux États-Unis. Dans des pays comme l’Espagne, aucune date n’a encore été fixée, mais on suppose qu’il sortira en 2022.

Comme le rapporte CNN, dans le synopsis du chapitre des « Simpsons », on peut voir : « Smithers trouve le véritable amour avec un célèbre créateur de mode, mais sa nouvelle relation détruira-t-elle Springfield? ».

Smithers aura son premier petit ami dans « Les Simpsons » (Photo: Fox)

QUI SONT LES SCÉNARIOS DE L’ÉPISODE WAYLON SMITHERS

On savait que ceux qui ont écrit le scénario de ce chapitre historique des « Simpsons » Ils étaient Rob et Johnny LaZebnik, qui sont père et fils. Ce qui est révélateur, c’est que Jhonny a motivé son père à écrire cette histoire où le personnage a révélé son homosexualité en 2016.

« Très souvent, les romances homosexuelles sont une intrigue secondaire ou sont évoquées ou montrées dans une sorte de montage ou comme une finale », Le scénariste lui-même a déclaré à ‘The New York Post’ à propos de l’épisode qui sera vu fin novembre.

Johnny Lazebnik Il a ajouté que ce fut « un honneur » de pouvoir effectuer ce travail avec son père et considère l’expérience comme « satisfaisante et spectaculaire ». Pour tout cela, on savait que l’acteur qui prêtera sa voix à Michael De Graaf sera Victor Garber, qui considère ce moment « crucial » dans l’histoire de la télévision.