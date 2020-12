Comment fabriquer des objets et obtenir des spécifications d’artisanat dans Cyberpunk 2077

Tout au long de Cyberpunk 2077, il existe des objets appelés spécifications d’artisanat, qui sont essentiellement des plans pour divers objets du jeu. Si vous en trouvez un, il y a de fortes chances qu’il puisse être fabriqué pour obtenir une arme ou un équipement vraiment puissant. Cependant, vous pouvez simplement utiliser les spécifications d’artisanat dès que vous les obtenez, car vous devez d’abord effectuer quelques étapes. Cela dit, dans ce guide, nous montrerons aux joueurs comment fabriquer des objets et obtenir des spécifications de fabrication.

Comment fabriquer des armes et du matériel dans Cyberpunk 2077

Pour fabriquer des objets dans Cyberpunk 2077, vous devrez d’abord obtenir à la fois des composants de mise à niveau et diverses autres ressources, y compris une spécification d’artisanat. Vous pouvez trouver tous ces objets lors de quêtes dans des conteneurs de butin et parfois sous forme de butin d’ennemis morts.

En plus du pillage, vous pouvez également démanteler tous les objets que vous recevez pour les ressources et les composants de mise à niveau. Pour démonter des articles, il suffit d’aller dans votre sac à dos et de maintenir le bouton de démontage sur un article que vous souhaitez décomposer. Enfin, les composants de mise à niveau peuvent également être achetés auprès de presque tous les marchands du jeu, cependant, le meilleur et le moins cher serait de simplement démonter toute arme que vous ne voulez pas.

Après avoir rassemblé à la fois des ressources et des composants de mise à niveau, vous pouvez fabriquer des objets via des spécifications de fabrication dans l’onglet du menu de fabrication à l’intérieur du centre d’inventaire. Comme indiqué ci-dessus, lorsque vous êtes dans le menu de fabrication, recherchez les spécifications de fabrication de l’objet que vous souhaitez fabriquer.

En relation: Comment mettre à niveau les armes et l’équipement dans Cyberpunk 2077

Vous pouvez trouver des spécifications d’artisanat répertoriées par rareté dans le premier onglet, ou vous pouvez les trouver également organisées par variante d’objet, comme les armes, les vêtements et les cyberwares. Lorsque vous trouvez la spécification que vous voulez, cliquez dessus, puis dans le menu suivant, vous pouvez fabriquer n’importe quel objet que vous voulez, à condition que vous remplissiez les ressources ou le niveau requis.

Pour vérifier les deux, regardez en bas de votre écran dans le menu de fabrication; toutes les exigences de fabrication y seront affichées et vous ne pourrez pas fabriquer l’objet que vous voulez si vous n’êtes pas au niveau requis. Parallèlement à cela, la spécification d’artisanat sera surlignée en rouge sur la liste des spécifications d’artisanat, ce qui indique qu’elle est verrouillée au niveau.

Pour en savoir plus Cyberpunk 2077, Chez PGG, nous vous soutenons. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de vérifier à la fois comment voyager rapidement et équiper les guides d’accessoires. Prenez garde et soyez prudents, mercenaires cybernétiques!