Vendre Jason Oppenheim de Sunset nie que le mariage de Mary et Romain était faux

PopBuzz s’est entretenu avec Jason Oppenheim de Selling Sunset pour discuter à quel point ce que nous voyons est réel, la maison de 75 millions de dollars et exactement pourquoi tout le monde déteste Oppenheim Wines.

Suite au succès de Vendre SunsetLa troisième saison de Netflix, nous nous sommes entretenus avec le président et fondateur du groupe Oppenheim, Jason Oppenheim, pour avoir une idée de ce qu’il faut vraiment pour faire l’une des émissions de téléréalité les plus réussies au monde.

Jason (avec son frère, Brett), a repris le groupe Oppenheim en 2007 après que cinq générations de leur famille aient dirigé le courtage.

Aujourd’hui, il gère plus de 300 millions de dollars d’annonces actives et achète et vend des maisons pour le compte d’Orlando Bloom, Meryl Streep et Ellen DeGeneres.

Des affaires inachevées au mariage de Christine à ce à quoi nous pouvons nous attendre de la saison 4 et de * ce * vin pas si aimé, nous posons les questions les plus brûlantes d’Internet à la personne qui peut y répondre.

Jason dit que le mariage à l’écran de Mary et Romain était leur seul (exclusif). Photo: Rochelle Brodin / Getty Images pour OPPENHEIM GROUP / Netflix

Vous avez déjà mentionné que l’émission n’est pas ce à quoi vous pensiez vous inscrire – comment vous sentez-vous maintenant qu’elle a connu un tel succès?

«Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai eu des commentaires sortis de leur contexte auparavant lorsque j’ai dit que je n’aurais pas fait le spectacle. Plus précisément, j’aime le fait que j’ai fait le spectacle et j’en suis extrêmement fier. Je pense qu’à l’époque, je n’aurais pas été aussi à l’aise avec tout le drame et cette implication dans nos vies personnelles. La peur de l’inconnu est la meilleure façon de le décrire.

Avez-vous pensé à être trollé ou accusé de faire semblant?

«Bien sûr, il y a de petits commentaires qui, au contraire, sont flatteurs. Quand les gens se demandent si nous sommes une vraie maison de courtage et si les agents sont réels, c’est un compliment.

«Même les recherches les plus simples montreraient que tout est réel. C’est juste amusant. Il ne faut pas longtemps à quelqu’un pour se rendre au Département de l’immobilier de Californie et le rechercher. Nous avons 75 ans d’expérience combinée. Nous avons des photos d’équipe de nous il y a des années avant le spectacle … les gens doivent faire des recherches.

Mais Mary et Romain ne se sont-ils pas mariés deux ans avant le spectacle?

«Marie et Romain n’ont jamais eu de deuxième mariage. Leur mariage était au programme. Ils ont fait un mariage technique au palais de justice, mais le mariage réel avec leur famille et leurs amis était au programme. Je ne pense pas que ce soit si rare.

Qu’en est-il des histoires de Brett quittant le groupe Oppenheim? Verrons-nous cela dans la série?

«Cette histoire n’est pas aussi intéressante que les gens aiment le faire croire. Le déménagement de Brett était plus un changement sémantique, à des fins de responsabilité plus que tout. Il ne lance pas son propre courtage, ne fait pas appel à des agents ou n’est pas en concurrence – nous travaillons toujours ensemble tout le temps. Peut-être que nous l’inclurons dans les saisons à venir, mais ce n’est pas excitant.

Alors, ça n’a pas à voir avec votre relation personnelle?

«Ce n’est pas du tout personnel. Nous sommes les meilleurs amis, je lui parlais il y a cinq minutes. Je suis sûr que cela ferait une excellente télévision, mais ce n’est tout simplement pas le cas. »

Vous avez déjà mentionné que l’émission a convaincu des centaines de personnes de quitter leur emploi et d’essayer de pénétrer dans l’industrie. Que leur conseilleriez-vous?

“Les caméras éditent ce trucs * Mary entre * … les trucs ennuyeux. Nous sommes juste en train de taper. Nous regarder travailler 10 heures par jour, simplement être au téléphone et conduire en ville … tout est supprimé.

«J’encourage fortement les gens à ne pas interpréter cette version condensée et glamour de nos vies comme la réalité. Si c’était aussi simple, tout le monde le ferait. Si vous pouviez entrer dans le groupe Oppenheim et que tout à coup vous êtes cette belle personne bien habillée, riche et prospère, il y aurait un million de personnes alignées à l’extérieur. Nous avons tous eu beaucoup de difficultés dans nos vies et nous avons vraiment travaillé dur et toute indication du contraire est trompeuse.

Parlons de votre autre entreprise … Oppenheim Wines … pourquoi tout le monde le déteste-t-il autant?

«Tout d’abord, le vin est bon. Chrishell a commencé à détester le vin et c’est devenu une blague courante. Ce n’est pas personnel cependant, ce n’est pas comme si j’étais là-bas en train de piétiner des raisins, mon pote a du vin dans la Napa Valley. Chrishell, respectueusement, connaît son vin et je respecte son opinion à ce sujet … elle n’est pas une grande fan.

Le vin et l’immobilier ne vont généralement pas de pair. Avez-vous une autre entreprise dans laquelle vous envisagez de vous lancer?

“Absolument. J’ai même pensé à faire autre chose mais ma famille m’a dissuadé. J’aimerais ouvrir un magasin … j’en ai même un. J’aimerais vendre de vieux livres, des antiquités. J’aimerais que les murs soient couverts de livres comme une bibliothèque avec une échelle.

«J’adorerais simplement rencontrer et parler aux gens … Je ne suis pas sûr de pouvoir vendre quoi que ce soit, mais ce serait plutôt une galerie. La bibliothèque Oppenheim … ce serait cool. D’un point de vue commercial, c’est probablement stupide … mais ce serait comme la caverne d’hommes la plus cool de tous les temps.

C’est certainement plus relaxant que l’immobilier. En parlant de cela, que se passe-t-il avec la maison de 75 millions de dollars? Que pense Adnan du fait que vous l’appeliez publiquement trop cher?

«Je ne pense pas qu’il se vendrait à 75 millions de dollars quels que soient mes commentaires. Il est toujours à vendre si vous avez quelqu’un à la recherche. “

Je ne suis pas désolé.

«Je connais Davina et moi avons participé à l’émission, et nous avons tous des opinions bien arrêtées, mais personne ne peut retenir le fait qu’elle a présenté l’une des plus grandes annonces que ce courtier ait jamais vues. Qu’elle la vende ou non, il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent obtenir une annonce de 75 millions de dollars – trop chère ou non. “

Comment pensez-vous que les gens traînent Davina à l’arrière de la saison trois?

«Je pense que c’est injuste. Davina a une honnêteté à son sujet qui pourrait frotter les gens dans le mauvais sens, mais je pense que Davina est une femme très impressionnante. Je la considère comme une amie et je pense que si les gens apprenaient à la connaître, ils verraient un côté d’elle qu’ils appréciaient et aimaient beaucoup.

«À ceux qui l’ont trollée … Je pense que vous devriez faire attention de ne pas juger les gens en vous basant sur quelques minutes ou même quelques heures de voir quelqu’un à la télévision.»

Totalement. À part la liste de 75 millions de dollars, quelle est votre maison préférée?

«J’adore la maison de 40 millions de dollars que j’ai vendue. C’est exceptionnel, et je ne suis pas sûr qu’il y ait une autre maison qui se compare. Mais j’ai vraiment adoré la maison que Mary a vendue le jour de son mariage [on Doheny Drive].

«Je trouve rarement une maison dont je suis jaloux et que je veux vraiment acheter – et c’est l’une des cinq meilleures maisons que j’ai jamais vues pour ce qui est de l’endroit où je me vois vivre.

«Lorsque j’étais dans l’immobilier pour la première fois, j’étais attiré par la« boîte blanche brillante »mais beaucoup moins maintenant. J’ai une palette beaucoup plus raffinée maintenant et j’adore une maison intemporelle.

La saison 3 de Selling Sunset est en streaming sur Netflix maintenant.

