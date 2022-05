The Gray Man : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

L’équipe de direction des frères Anthony et Joe Russo a défini son prochain projet. The Gray Man une adaptation d’un roman de 2009 de Mark Greaney, devrait sortir cet été sur Netflix.

Netflix s’engage clairement dans le projet, avec un budget annoncé de 200 millions de dollars, le film original le plus cher jamais produit par le streamer. Le livre original de Mark Greaney est le premier de onze en Gray Man série, donc le projet Netflix a définitivement un potentiel de franchise. Greaney est également bien connu pour être un collaborateur de longue date de Jack Ryan l’auteur Tom Clancy, Greaney continuant même le Jack Ryan nouvelle série après la mort de Clancy en 2013. The Gray Man Le chef de file, Court Gentry, est un ancien agent de la CIA qui se lance dans une mission à travers l’Europe, attirant probablement les fans existants du Jack Ryan séries.

À quelques mois de la sortie du film, regardons tout ce que nous savons sur Netflix The Gray Man. Dans quelle mesure l’intrigue du film adhérera-t-elle aux romans ? Qui a été aligné dans le rôle principal de Court Gentry, et qui d’autre apparaîtra dans le casting? Quand et où le public peut-il s’attendre à voir le film à sa sortie ?

L’intrigue de The Gray Man

La nouvelle série tourne autour du titulaire « Gray Man », ancien agent de la CIA Court Gentry. Dans le premier roman, Gentry se lance dans une mission à travers l’Europe pour sauver son maître Donald Fitzroy et sa famille. Ils sont retenus captifs par des personnes de haut rang qui veulent éliminer Gentry. Ce n’est que l’intrigue du premier roman; Gentry continuerait à jouer dans dix histoires supplémentaires à partir de 2022.

Le film est avant tout une adaptation du premier roman. Selon un synopsis officiel de Netflix :

« Basé sur The Gray Man série de livres de Mark Greaney, l’intrigue du film se déroule alors que le mercenaire le plus qualifié de la CIA (Ryan Gosling) – dont personne ne connaît la véritable identité – découvre accidentellement de sombres secrets d’agence et un ancien collègue psychopathe met une prime sur sa tête, partant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.

Il semble que les frères Russo empruntent la voie MCU avec ce film, traçant déjà un univers partagé de films d’espionnage pour Netflix. Le premier film serait la base, mettant en place les personnages et les mondes principaux. À partir de là, des suites et des retombées supplémentaires s’appuieront sur le monde et ajouteront plusieurs couches à l’histoire. Les Russo ne prévoient pas de répondre à toutes les questions du premier film et laisseront plusieurs fils non résolus à traiter dans les futurs films.

La star Ryan Gosling aurait également tellement aimé faire le film qu’il aimerait le voir devenir une franchise. Avec plusieurs romans supplémentaires dans The Gray Man série à partir de laquelle puiser, les Russo ne manquent pas de matériel source. Bien que les détails sur ce premier film soient rares, le public peut probablement s’attendre à ce que plus d’informations tombent à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie. Cependant, tout indice sur la franchise potentielle dans son ensemble ne sera probablement répondu qu’à la sortie du film.

Le casting de The Gray Man

Comme mentionné ci-dessus, Ryan Gosling est aligné dans le rôle principal de Court Gentry, le titulaire « Gray Man », également connu sous son nom de code de Sierra Six. Aux côtés de Gosling, Chris Evans jouera le rôle de Lloyd Hansen, «l’ancien collègue psychopathe» mentionné dans la description de l’intrigue. Billy Bob Thornton joue Donald Fitzroy, l’ancien gestionnaire de Gentry qui le recrute pour sa nouvelle mission. Dans sa mission, Gentry est allié avec l’agent Dani Miranda, joué par Ana de Armas. De plus, le duc de Hastings lui-même, Rege-Jean Page, jouerait le personnage de Carmichael.

Bien que ces acteurs aient des rôles confirmés ou spéculés, ils sont rejoints par plusieurs autres acteurs aux rôles inconnus. Ils incluent Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Alfre Woodard, Julia Butters, Eme Ikwuakor, DeObia Oparei, Scott Haze et Michael Gandolfini. Nous pouvons probablement nous attendre à plus d’informations sur leurs rôles et sur leur relation avec l’histoire à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie.

Des noms et des rôles supplémentaires seront également probablement dévoilés dans les semaines à venir, et tout ce que les téléspectateurs peuvent faire à ce stade est d’attendre.

Fait intéressant, bien que le film soit un original de Netflix, vous pourrez peut-être le voir dans les salles avant qu’il n’arrive sur le streamer. The Gray Man recevra une sortie limitée dans certaines salles le 15 juillet 2022. Après cela, il arrivera sur Netflix une semaine plus tard, le 22 juillet 2022.

L’anticipation est grande pour ce film en tant que début potentiel d’un nouvel univers partagé de thriller d’espionnage des esprits derrière Avengers : Fin de partie. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre qu’il soit sorti pour voir s’il est à la hauteur du battage médiatique.